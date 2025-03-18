Крупный бизнесмен продал финнам половину своего парка солнечных батарей

Строящийся в Тарту солнечный парк Raadi станет крупнейшим в Южной Эстонии.

Его площадь составит 106 гектаров, а мощность достигнет 75 МВт, что позволит покрыть 75% годового потребления электроэнергии жителей Тарту. В перспективе мощность парка может увеличиться до 100 МВт.

«Raadi – это не просто проект по производству энергии, а важный шаг к зеленому будущему Тарту и всей Эстонии», – подчеркнул руководитель Estiko Energia Айн Таммвере.

Помимо обеспечения энергией жителей Тарту, солнечная электростанция будет питать предприятия группы Estiko и других партнеров.

Технологии нового поколения

На данный момент в парке установлено 15 288 солнечных панелей, а во втором этапе строительства их число увеличится до 103 668, работы начнутся уже в ближайшие месяцы.

В проекте используются двусторонние панели, которые смогут вырабатывать электроэнергию за счет отраженного от земли света, а также конструкции, отслеживающие движение солнца, что повысит производительность на 30% по сравнению с обычными стационарными панелями.

«Зеленые» решения

Estiko не только строит солнечный парк, но и разрабатывает решения по хранению энергии, чтобы снизить нагрузку на электросеть в часы пик и обеспечить более стабильное энергоснабжение.

Также предприятие работает над планом производства зеленого водорода, цель которого – к 2030 году перевести общественный транспорт Тарту на водородные автобусы.

Estiko – крупнейшая инвестиционная компания Южной Эстонии, работающая в сферах производства упаковки, недвижимости, гостиничного бизнеса и энергетики.

В компании занято более 400 человек, ее оборот в 2023 году составил 73 млн евро.