Экс-полицейский, подозревающийся в атаке на Волкова, лишен гражданства Латвии

Служба госбезопасности Латвии подтвердила журналистам, что инициировала лишение Челебия гражданства, поскольку, по ее информации, он получил гражданство РФ в дополнение к латвийскому.

Нападение на Леонида Волкова

Леонида Волкова поздно вечером 12 марта 2024 года жестоко избили около его дома в Вильнюсе. Как сообщили тогда соратники Навального - Кира Ярмыш и Иван Жданов, - нападавший разбил окно в машине политика, распылил в глаза слезоточивый газ, после чего стал бить Волкова молотком.

В сентябре Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, в котором утверждалось, что покушение на Волкова заказал бывший топ-менеджер нефтяного концерна ЮКОС Леонид Невзлин, который, согласно материалам расследования, также причастен к организации нападений на директора ФБК Ивана Жданова в Женеве и супругу экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине. Невзлин отвергал обвинения.

Прокуратура Кракова 20 сентября заявила, что по делу о нападении на российских оппозиционеров за рубежом проходили восемь человек.