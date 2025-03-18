Переговоры Трампа и Путина: о чем они успели договориться?

Путин и Трамп затронули и другие вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. «Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений. Один из позитивных примеров – солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта», - заявили в Кремле.

Также по утверждениям РФ, была выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. «В таком контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие. Обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике».

В Кремле отметили, что Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

«Президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам», - говорится в конце заявления Кремля.

Версия Белого дома

Белый дом также опубликовал заявление по итогам разговора президентов, передает «Медуза».