Сегодня, 18 марта, президент США Дональд Трамп провел телефенные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Их беседа продлилась более двух часов.
Переговоры Трампа и Путина: о чем они успели договориться?
CNN со ссылкой на российский источник, знакомый с ходом беседы, сообщает, что переговоры Путина и Трампа прошли «очень хорошо».
Версия Кремля
В официальном заявлении на сайте Кремля говорится, что у президентов был подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины.
По заявлениям Кремля, Путин заверил Трампа, что он «принципиально привержен мирному разрешению конфликта» и готов к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования.
В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия, российская сторона заявила «о необходимости остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ».
Россия требует полного прекращения иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.
В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Как заявили в Кремле, Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду.
«Также конструктивно президент России отреагировал на высказанную Дональдом Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности», - говорится в заявлении.
Путин проинформировал Трампа, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными – 175 на 175 человек.
По заявлению Кремля, для урегулирования конфликта будут созданы российская и американская экспертные группы.
Путин и Трамп затронули и другие вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. «Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений. Один из позитивных примеров – солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта», - заявили в Кремле.
Также по утверждениям РФ, была выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. «В таком контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие. Обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике».
В Кремле отметили, что Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.
«Президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам», - говорится в конце заявления Кремля.
Версия Белого дома
Белый дом также опубликовал заявление по итогам разговора президентов, передает «Медуза».
«Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в Украине. Оба лидера согласились с тем, что этот конфликт должен завершиться прочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между США и Россией. Кровь и деньги, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды своих народов», - говорится в заявлении Белого дома.
В заявлении подчеркивается, что этот конфликт никогда не должен был начаться и должен был быть прекращен давным-давно с помощью искренних и добросовестных мирных усилий. «Лидеры договорились, что движение к миру начнется с прекращения ударов по объектам энергетики и инфраструктуры, а также с технических переговоров по реализации перемирия в акватории Черного моря, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры немедленно начнутся на Ближнем Востоке».
По данным Белого дома, президенты в целом говорили о Ближнем Востоке как о регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. «Они также обсудили необходимость остановить распространение стратегических вооружений и будут взаимодействовать с другими странами для достижения этой цели. Лидеры двух стран разделяют мнение о том, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль».
Лидеры двух стран согласились, что будущее с улучшением двусторонних отношений между США и Россией имеет огромные перспективы. «Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира».
Официальных комментариев представителей Украины пока нет.