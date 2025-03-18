Авиабилеты станут дороже: разбираемся, почему

Sustainable Aviation Fuels (SAF) - это экологичное авиационное топливо с низким углеродным следом, которое производится из неископаемых ресурсов, в том числе из отходов: например, из отработанных растительных масел, отходов деревообработки, сельского хозяйства и пищевой промышленности и т.п.

Чтобы достигнуть климатической нейтральности в ЕС к 2050 году, доля SAF в авиационном топливе в аэропортах ЕС в 2025 году должна составлять 2%, к 2030 - 6%, к 2035 - 20%, и в конечном итоге достигнуть 70% в 2050 году.

По оценкам латвийский авиационных экспертов стоимость топлива составляет порядка 30% от общей стоимости расходов авиакомпании. В ряде случаев - доходит и до 50%.

При этом есть нюанс – SAF стоит значительно дороже, чем традиционное топливо...