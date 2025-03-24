В Силламяэ у садоводческого кооператива «Спутник» весьма необычные соседи. Их сложно не заметить: один регулярно изучает свое отражение в зеркалах припаркованных машин, другой залезает в мусорный контейнер, а третий способен внезапно появиться голым среди сугробов. Но это не комедия абсурда, а реальная жизнь садоводов, чей участок граничит с домами по уходу за людьми с особыми потребностями.

Садоводческий кооператив «Спутник»​ - огромная территория в городе Силламяэ, фактически, город в городе. В «Спутнике» 1142 домохозяйства, проблем в таком большом хозяйстве много и одна из них - слишком близкое соседство с домами по уходу.

В кооперативе находятся дачи, куда люди приезжают на весенне-летний сезон, но есть и те, кто живут там круглый год. Жители кооператива любят это место, относятся к нему с теплотой и заботой, это можно назвать коммуной.