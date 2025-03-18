Siemens сократит более 6000 рабочих мест по всему миру

В Германии под сокращение попадут 2850 рабочих мест, при этом увольнений в стране не будет, заявил концерн во вторник, 18 марта. Решение связано со снижением спроса на ключевых рынках - в Китае и ФРГ.

Изменения коснутся двух подразделений

Сокращения коснутся прежде всего подразделения Digital Industries (DI), которое занимается разработками для автоматизации работы предприятий и в котором по всему миру заняты около 68 тысяч сотрудников. К концу 2027 финансового года в нем будут упразднены около 5600 рабочих мест, из них 2600 - в Германии.

Кроме того, концерн сократит численность персонала в подразделении, которое разрабатывает батареи для зарядки электромобилей. В этом секторе заняты более 1300 человек, из них будут сокращены 450, в том числе 250 - в Германии.

В Германии сотрудникам Siemens предложат пройти переобучение

В филиалах концерна Siemens в ФРГ работают 86 тысяч человек. Сотрудникам, пострадавшим от сокращения рабочих мест, предложат пройти переподготовку или дополнительное обучение. «Важную роль» также будет играть переход уволенных на другие позиции внутри концерна. В настоящее время Siemens в Германии ищет около 2000 сотрудников.

О масштабных сокращениях рабочих мест в последние месяцы заявляли уже несколько немецких концернов - автомобилестроитель Volkswagen, Крупнейший немецкий разработчик программного обеспечения SAP, крупный поставщик компонентов для автопрома Bosch, почтовый концерн Deutsche Post и целый ряд других. 17 марта компания Audi сообщила, что к 2029 году сократит 7500 рабочих мест.