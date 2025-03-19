- Урезать нужно не у пожарных и учителей, а в верхах
- Меньше регуляций – меньше нужно чиновников
Волну каких перемен запустит обновленное правительство Кристена Михала? Как отразятся на населении новые экономические приоритеты?
Волну каких перемен запустит обновленное правительство Кристена Михала? Как отразятся на населении новые экономические приоритеты?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт по экономике, предприниматель Райво Варе. Смотрите интервью в повторе!
Выдержки из беседы:
– Как вы оцениваете новые экономические приоритеты правительства?
– Ожидаются два изменения в связи с налогообложением. Отказ от налога на прибыль предприятий и освобождение доходов до 700 евро (включая пенсии – прим. ред.) от налога в 2%, который планировалось взимать с первого евро.
В какой-то степени это поможет экономическому восстановлению, поскольку повышением налогов никто и никогда экономическое развитие не обеспечил.
С другой стороны, 5% пойдет в оборону. И это неизбежно, поскольку у прифронтового государства даже выбора нет. Тем более, когда США, главная сила оборонительного союза НАТО, уже говорят открыто о необходимости выделять 5%.
Надо признать и то, что три налога, два из которых были приняты предыдущим составом правительства как временная мера, никуда не денутся. Имею в виду автоналог, а также повышение до 24% подоходного налога и налога с оборота.
– Как это отразится на населении?
– Повышение налога с оборота – это болезненно для людей с низкими доходами.
Рост расходов на оборону в основном будет покрыт за счет кредита. Евросоюз выведет расходы на оборону из требования не превышать Маастрихские критерии (ранее дефицит бюджета не мог быть больше 3% от ВВП – прим.ред.), обеспечивающего бюджетный баланс.
– За счет чего погашать долг?
– Кредит придется отдавать, но это будет растянуто по времени. Цена денег меняется. Соответственно, чем дольше кредит, тем дешевле он обходится.
– Что стоит за словами Юргена Лиги о том, что хватит мечтать, пора заморозить стройки и зарплаты?
– Это связано с тем, что у нас непомерно выросли расходы на публичный сектор. И когда говорят о том, что пострадают зарплаты учителей или пожарных, это не совсем правда. Опережающими темпами растут именно управленческие расходы, а не расходы в «полях». Урезания должны касаться именно управленцев.
Надо начать экономить и во многом другом. Не всё, что хочется, будет достижимо. А вот выбор – на что тратить, а во что не вкладываться – это отдельная тема. И тут я не со всем согласен с нашими политиками.
– С чем именно вы не согласны?
– Урезания не должны касаться нижнего уровня публичного сектора. Речь должна идти именно о верхах, где развелось слишком много народу и стало слишком много расходов. Здесь должна пройти четкая линия разделения.
Во-вторых, надо четко пересмотреть финансируемые по инвестиционной программе объекты, заняться приоритезацией. Даже в стесненных условиях у нас иногда инвестиции идут не туда, куда нужно.
Не уверен, что целесообразны урезания в дорожном строительстве.
Для преодоления раздувания расходов придуман метод а-ля Илон Маск. Новая коалиция образовала Палату предпринимателей при премьере, которая будет обобщать предложения по оптимизации госуправления.
Это важно! Если будут ограничены регулятивные требования и сокращено создание новых, то нам не нужно будет так много чиновников, работающих с этими регуляциями. Им не с чем будет работать.
Подробнее повторе!