– Что стоит за словами Юргена Лиги о том, что хватит мечтать, пора заморозить стройки и зарплаты?

– Это связано с тем, что у нас непомерно выросли расходы на публичный сектор. И когда говорят о том, что пострадают зарплаты учителей или пожарных, это не совсем правда. Опережающими темпами растут именно управленческие расходы, а не расходы в «полях». Урезания должны касаться именно управленцев.

Надо начать экономить и во многом другом. Не всё, что хочется, будет достижимо. А вот выбор – на что тратить, а во что не вкладываться – это отдельная тема. И тут я не со всем согласен с нашими политиками.

– С чем именно вы не согласны?

– Урезания не должны касаться нижнего уровня публичного сектора. Речь должна идти именно о верхах, где развелось слишком много народу и стало слишком много расходов. Здесь должна пройти четкая линия разделения.

Во-вторых, надо четко пересмотреть финансируемые по инвестиционной программе объекты, заняться приоритезацией. Даже в стесненных условиях у нас иногда инвестиции идут не туда, куда нужно.

Не уверен, что целесообразны урезания в дорожном строительстве.

Для преодоления раздувания расходов придуман метод а-ля Илон Маск. Новая коалиция образовала Палату предпринимателей при премьере, которая будет обобщать предложения по оптимизации госуправления.

Это важно! Если будут ограничены регулятивные требования и сокращено создание новых, то нам не нужно будет так много чиновников, работающих с этими регуляциями. Им не с чем будет работать.

Подробнее повторе!

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