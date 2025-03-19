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Райво Варе: временные налоги превратятся в постоянные, введение новых нельзя исключать (1)

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  • Урезать нужно не у пожарных и учителей, а в верхах
  • Меньше регуляций – меньше нужно чиновников

Волну каких перемен запустит обновленное правительство Кристена Михала? Как отразятся на населении новые экономические приоритеты?​

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт по экономике, предприниматель Райво Варе. Смотрите интервью в повторе!

Выдержки из беседы:

– Как вы оцениваете новые экономические приоритеты правительства?

– Ожидаются два изменения в связи с налогообложением. Отказ от налога на прибыль предприятий и освобождение доходов до 700 евро (включая пенсииприм. ред.) от налога в 2%, который планировалось взимать с первого евро.

В какой-то степени это поможет экономическому восстановлению, поскольку повышением налогов никто и никогда экономическое развитие не обеспечил.

С другой стороны, 5% пойдет в оборону. И это неизбежно, поскольку у прифронтового государства даже выбора нет. Тем более, когда США, главная сила оборонительного союза НАТО, уже говорят открыто о необходимости выделять 5%.

Надо признать и то, что три налога, два из которых были приняты предыдущим составом правительства как временная мера, никуда не денутся. Имею в виду автоналог, а также повышение до 24% подоходного налога и налога с оборота.

– Как это отразится на населении?

– Повышение налога с оборота – это болезненно для людей с низкими доходами.

Рост расходов на оборону в основном будет покрыт за счет кредита. Евросоюз выведет расходы на оборону из требования не превышать Маастрихские критерии (ранее дефицит бюджета не мог быть больше 3% от ВВПприм.ред.), обеспечивающего бюджетный баланс.

– За счет чего погашать долг?

– Кредит придется отдавать, но это будет растянуто по времени. Цена денег меняется. Соответственно, чем дольше кредит, тем дешевле он обходится.

– Что стоит за словами Юргена Лиги о том, что хватит мечтать, пора заморозить стройки и зарплаты?

– Это связано с тем, что у нас непомерно выросли расходы на публичный сектор. И когда говорят о том, что пострадают зарплаты учителей или пожарных, это не совсем правда. Опережающими темпами растут именно управленческие расходы, а не расходы в «полях». Урезания должны касаться именно управленцев.

Надо начать экономить и во многом другом. Не всё, что хочется, будет достижимо. А вот выбор – на что тратить, а во что не вкладываться – это отдельная тема. И тут я не со всем согласен с нашими политиками.

– С чем именно вы не согласны?

– Урезания не должны касаться нижнего уровня публичного сектора. Речь должна идти именно о верхах, где развелось слишком много народу и стало слишком много расходов. Здесь должна пройти четкая линия разделения.

Во-вторых, надо четко пересмотреть финансируемые по инвестиционной программе объекты, заняться приоритезацией. Даже в стесненных условиях у нас иногда инвестиции идут не туда, куда нужно.

Не уверен, что целесообразны урезания в дорожном строительстве.

Для преодоления раздувания расходов придуман метод а-ля Илон Маск. Новая коалиция образовала Палату предпринимателей при премьере, которая будет обобщать предложения по оптимизации госуправления.

Это важно! Если будут ограничены регулятивные требования и сокращено создание новых, то нам не нужно будет так много чиновников, работающих с этими регуляциями. Им не с чем будет работать.

Подробнее повторе!

Студия Postimees: что докажет обновленная коалиция? Отвечает Райво Варе
Студия Postimees: что докажет обновленная коалиция? Отвечает Райво Варе Фото: Madis Veltman
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