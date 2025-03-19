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Студия Postimees: что докажет обновленная коалиция? Отвечает Райво Варе

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Волну каких перемен запустит обновленное правительство Кристена Михала? Как отразятся на населении новые экономические приоритеты?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт по экономике, предприниматель Райво Варе. Смотрите в 14:00!

  • Откроют ли новые приоритеты новые возможности?
  • К чему приведет реформа энергетики? 
  • Как бороться с бюрократией и зарегулированностью? 
  • Как развивать экономику, если денег нет? 
  • Поможет ли отмена налога на прибыль? 
  • Новые налоги и кредиты неизбежны? 
  • Вопросов о будущих пенсиях становится больше?
  • Затронут ли Эстонию пошлины США?
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