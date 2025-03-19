Волну каких перемен запустит обновленное правительство Кристена Михала? Как отразятся на населении новые экономические приоритеты?
Студия Postimees: что докажет обновленная коалиция? Отвечает Райво Варе
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт по экономике, предприниматель Райво Варе. Смотрите в 14:00!
- Откроют ли новые приоритеты новые возможности?
- К чему приведет реформа энергетики?
- Как бороться с бюрократией и зарегулированностью?
- Как развивать экономику, если денег нет?
- Поможет ли отмена налога на прибыль?
- Новые налоги и кредиты неизбежны?
- Вопросов о будущих пенсиях становится больше?
- Затронут ли Эстонию пошлины США?