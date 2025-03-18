Суммы раскрыты: сколько зарабатывают чиновники волостной управы

Так, волостной старейшина Суло Сяркинен, вступивший в должность в 2023 году, заработал в прошлом году 43 310 евро. Годовой доход заместителя волостного старейшины Элара Нигласа составил 35 986 евро. Волостной секретарь Лий Лаанеметс заработала 33 741 евро, руководитель по развитию Юллар Вахтрамяэ - 29 003 евро, заведующая отделом образования и культуры Трийн Пярна - 36 511 евро, юрист Марье Пярн из волостной канцелярии - 24 750 евро, главный бухгалтер Кюллике Теппо - 24 900 евро, занимавший в то время должность заведующего хозотделом Райво Раамат - 27 410 евро, а специалист отдела соцобеспечения Реэт Майсте - 24 000 евро.

В 2024 году наиболее высокая средняя зарплата отмечалась в сфере информации и связи (3484 евро). Далее следовали сфера финансовой и страховой деятельности (3127 евро), а также сфера электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования (2697 евро).

В 2024 году больше всего наемных работников, а именно 101 400 человек, т. е. 17% от общего числа работников, работало в сфере обрабатывающей промышленности. Далее следовали оптовая и розничная торговля (в т. ч. ремонт транспортных средств и мотоциклов) с почти 90 000 работниками, сфера образования с почти 65 000 работниками и сфера здравоохранения и социальных услуг с 48 000 работниками.

Источник: Департамент статистики