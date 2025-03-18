Разговор Трампа и Путина: какая реакция была в офисе президента Украины

Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на свой источник в офисе президента Украины. По словам источника, действия Москвы свидетельствуют о том, что Россия хочет воевать и дальше.

«Мы сейчас на уровне команд выясняем детали и готовы делать следующие шаги вместе с партнерами, но это должно быть именно вместе с партнерами, поскольку только так это может быть эффективно», - заявил он.

Официальных заявлений представителей Украины пока не было.

Напомним, что сегодня состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, посвященный в основном войне в Украине.

В Кремле заявили, что Путин поддержал идею Трампа о 30-дневном отказе России и Украины от ударов по энергоинфраструктуре. Объявления о готовности РФ к 30-дневному перемирию с Украиной не последовало.

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