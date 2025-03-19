Norstat: суммарный рейтинг коалиционных партий обновил антирекорд

Совокупная поддержка правящей коалиции, в которой после исключения из нее социал-демократов остаются только Партия реформ и «Ээсти 200», составляет менее 19%, пишет Rus.ERR.
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По последним данным, 31,4% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 17,7% - EKRE и 16,1% - Партию реформ.
За лидирующей тройкой идут Центристская партия (15%) и Социал-демократическая партия (10,1%). Наименьшая поддержка среди парламентских партий у «Ээсти 200» - всего 2,6%.
Партии правящей коалиции (реформисты и «Ээсти 200») поддерживают 18,7% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу («Отечество», EKRE, Центристская партия, социал-демократы) - 74,2%.