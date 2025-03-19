Ср, 19.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Norstat: суммарный рейтинг коалиционных партий обновил антирекорд

Редактор: rus.postimees.ee
Copy
Маргус Цахкна и Кристен Михал на пресс-конференции.
Маргус Цахкна и Кристен Михал на пресс-конференции. Фото: Tairo Lutter

Совокупная поддержка правящей коалиции, в которой после исключения из нее социал-демократов остаются только Партия реформ и «Ээсти 200», составляет менее 19%, пишет Rus.ERR.

По последним данным, 31,4% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 17,7% - EKRE и 16,1% - Партию реформ.

За лидирующей тройкой идут Центристская партия (15%) и Социал-демократическая партия (10,1%). Наименьшая поддержка среди парламентских партий у «Ээсти 200» - всего 2,6%.

Партии правящей коалиции (реформисты и «Ээсти 200») поддерживают 18,7% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу («Отечество», EKRE, Центристская партия, социал-демократы) - 74,2%.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх