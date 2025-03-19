Марк Лаял успешно стартовал на турнире с необычной сеткой в Карибском регионе

Соревнования проходят в Санто-Доминго на кортах с твердым покрытием, а призовой фонд турнира составляет 30 000 долларов (более 27 000 евро). Лаял, занимающий 205-е место в рейтинге ATP, получил на турнире первый номер посева.

В первом круге соперником эстонца стал венесуэльский теннисист Хуан Хосе Бьянки, получивший на турнир специальное приглашение. Лаял одержал уверенную победу – 6:1, 6:4. В мировом рейтинге ATP Бьянки занимает место во второй тысяче.

Турнир в Санто-Доминго отличается необычной системой жеребьевки. В сетке всего 24 участника, однако распределение игроков произошло случайным образом, без традиционной практики предоставления сеяным теннисистам пропуска в первом круге. В результате сложилась курьезная ситуация: Лаял автоматически вышел в четвертьфинал, поскольку его потенциальный соперник по второму раунду должен был определиться в паре, куда… не попал ни один игрок! Оба места в сетке остались пустыми.

Теперь Лаялу предстоит ждать, поскольку его следующий соперник определяется среди четырех игроков. В одном из матчей первого круга победу уже одержал американец Тайлер Стайс, а во втором поединок еще не состоялся. Победитель этой встречи затем сыграет со Стайсом, и только после этого станет известно, кто выйдет на корт против Лаяла.