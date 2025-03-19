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Астронавты NASA вернулись на Землю после девяти месяцев на МКС

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Астронавт НАСА Барри Уилмор, Ник Хейг, Суни Уильямс и космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов в космическом корабле SpaceX Dragon на борту аварийно-спасательного корабля SpaceX Megan вскоре после посадки в воду у побережья штатf Флорида.
Астронавт НАСА Барри Уилмор, Ник Хейг, Суни Уильямс и космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов в космическом корабле SpaceX Dragon на борту аварийно-спасательного корабля SpaceX Megan вскоре после посадки в воду у побережья штатf Флорида. Фото: NASA

Астронавты Национального аэрокосмического агентства США NASA Барри «Бутч» Уилмор и Суни Уильямс, которые провели в космосе на Международной космической станции (МКС) более девяти месяцев, вечером во вторник, 18 марта (по времени восточного побережья США) вернулись на Землю в капсуле космического корабля Crew Dragon компании SpaceX после 17-часового полета с МКС.

Прямая трансляция прохождения капсулы сквозь атмосферу, раскрытия парашютов и ее мягкого приводнения у побережья американского штата Флорида велась рядом американских каналов и в том числе была опубликована президентом США Дональдом Трампом в его соцсети Truth Social.

Экипаж миссии Crew-9, в состав которого также входят американский астронавт Ник Хейг и российский космонавт Александр Горбунов, будет доставлен в Космический центр NASA в Хьюстоне для прохождения медицинского осмотра. Горбунов и Хейг провели в космосе 171 день, а Уильямс и Уилмор - 286 дней.

Миссия не обошлась без политического внимания: Трамп ранее неоднократно призывал к скорейшему возвращению астронавтов и заявлял, что бывший президент США Джо Байден «бросил» их на МКС по политическим причинам.

Двумя днями ранее Crew Dragon пристыковался к МКС

На замену вернувшимся космонавтам ранее к Международной космической станции был запущен космический корабль Crew Dragon. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала вечером 14 марта с мыса Канаверал во Флориде, Crew Dragon с четырьмя членами экипажа на борту пристыковался к МКС 16 марта.

В рамках миссии Crew-10 на станцию были доставлены астронавты США Николь Айерс и Энн Макклейн, россиянин Кирилл Песков и японец Такуя Ониси. Изначально запуск миссии был намечен на 12 марта, но из-за технических проблем его пришлось отложить.

На этом же корабле на Землю планировалось вернуть астронавтов NASA Барри Уилмора и Суниту Уильямс. Они отправились к МКС 5 июня 2024 года на корабле CST-100 Starliner компании Boeing и должны были пробыть там восемь дней, однако их возвращение было отложено из-за неполадок в маневровом двигателе и утечки гелия в сервисном модуле корабля, замеченных во время первого полета Starliner с экипажем на МКС.

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