Половина соискателей не получают обратной связи от работодателей при подаче заявок на работу

Отсутствие обратной связи вызывает неуверенность и снижает мотивацию, усложняя процесс поиска работы. Для работодателей игнорирование кандидатов может означать потерю талантов и ущерб репутации.

Влияние отсутствия обратной связи выходит за рамки индивидуального опыта. Результаты исследования показывают, что более половины соискателей сознательно избегают работодателей с плохой репутацией. Это означает, что негативный опыт кандидатов может напрямую снизить конкурентоспособность компании и усложнить привлечение новых специалистов.

Отсутствие обратной связи сказывается на соискателях по-разному: 43,8% получают ее крайне редко или вовсе не получают, 47,8% признают, что отсутствие ответа снижает их мотивацию в поиске работы, 29,3% отмечают, что отсутствие обратной связи подрывает их уверенность в поиске подходящей вакансии, 61,6% избегают работодателей с плохой репутацией.

«Соискатели вкладывают время и энергию в процесс подачи заявки и ожидают от работодателей ясного и своевременного ответа», - отметил специалист по коммуникациям CV.ee Карл Одер. «Хотя не каждый кандидат может быть принят, даже отказ помогает человеку двигаться дальше на рынке труда. Если обратной связи нет, это может создать впечатление, что работодателю безразличны кандидаты, что в дальнейшем может сказаться на числе подающих заявки и привлекательности компании на рынке труда».

Помимо отсутствия обратной связи, соискатели сталкиваются и с другими трудностями при поиске работы. Более половины опрошенных считают, что подходящих вакансий недостаточно, а предлагаемые зарплаты и условия труда не соответствуют их ожиданиям.