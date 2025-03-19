Спекуляций вокруг курского наступления все еще более чем хватает. Развернутое в августе наступление остановилось через несколько недель после старта - в нескольких десятках километров от украино-российской границы.

Копья ломались нещадно по поводу того, а стоило ли начинать настолько сложную и ресурсоемкую операцию на фоне постоянно нарастающих проблем на Донбассе. Одни говорили, что этих боеспособных частей, что атаковали в Курской области, катастрофически не хватало для обороны Покровска и других горячих мест на Донбассе. Другие утверждали, что напротив - атака в Курской области вынудила российское командование снимать штурмовые части с Донбасса и отправлять их в Курскую область, чтобы выдавить украинские батальоны обратно за границу.

Кто-то утверждал, что контроль над районами Курской области можно будет обменять на захваченные россиянами квадратные километры на Донбассе и еще на Запорожскую атомную станцию.

К рассуждениям о ситуации в Курской области подключился в конце минувшей недели даже Дональд Трамп. Он заявил, что в Курской области попали в окружение большое число украинских военных. Никакого объективного подтверждения этой информации не нашлось. Но по факту эти высказывания усилили переговорную позицию Путина: если уж некое «окружение» налицо, то украинской стороне придется быть уступчивой, так ведь?

Курская область. Фото: Postimees