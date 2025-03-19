После телефонного разговора с Трампом Путин распорядился атаковать Киев ракетами и дронами. Украинские войска в Курской области оставили приграничную Суджу. Украинская крылатая ракета долетела до еще одного НПЗ в глубине российской территории. Владимир Зеленский находит поддержку у европейских лидеров. Пятый президент Украины Петр Порошенко дал почти предвыборное интервью немецкому Bild, рассказывает украинский журналист Олександр Крамаренко..
«В Киеве объявлена воздушная тревога, слышны взрывы, работает ПВО», - такие сообщения появляются почти каждый день в ленте инфомационных агентств, но вечер 18 марта был из ряда вон. Во-первых, атака дронов на украинскую столицу была особенно интенсивной. Во-вторых, она стартовала непривычно рано - около восьми вечера по местному времени. И старт атаки с воздуха почти совпал с окончанием телефонного разговора между американским и российским президентами.
Украинская ПВО охотилась за дронами несколько часов подряд прямо в столичном небе. Появление дронов отмечали совсем близко от правительственного квартала. Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал предельно быстро. «Сейчас во многих регионах буквально слышно, что на самом деле нужно России», - сказал он в своем традиционном вечернем обращении, имея ввиду массированную воздушную атаку российских войск не только по столице.
И такому ответу из Москвы не удивились в Киеве совершенно. Потому что за неделю до того, после переговоров американской и украинской делегаций в Джидде (Саудовская Аравия), в ночь на 12 марта Украину атаковали 133 ударных беспилотника типа Shahed. А еще три российские баллистические ракеты Искандер-М были запущены из Крыма по Одессе и Кривому Рогу.
Вдобавок, негативных сигналов из Москвы накануне было более чем достаточно, так что результату телефонных переговоров 18 марта не удивились совершенно. Хотя нет, кое что вызывало, если не удивление, то раздражение точно. Эксперты начали говорить, что этим телефонным звонком был нарушен принцип «Ничего об Украине без Украины», которым так или иначе руководствуются все прочие партнеры Киева - от Лондона до Рима и от Берлина до Брюсселя.
Путин имитирует
Пока что переговоры выглядят так, будто Кремль имитирует переговоры, а не ведет их. Путин выставляет заведомо неприемлемые требования. Причем, речь идет даже не о претензиях на признание территориальных захватов, что тоже неприемлемо ни с какой стороны для Киева. Путин требует лишить Украину права на оборону в будущем. Именно об этом выставленные российской стороной требования о запрете мобилизации в Вооруженные силы Украины и о прекращении поставок вооружений ее иностранными партнерами.
А территориальные требования никуда не делись, между тем. Более того, буквально перед самым разговором с Дональдом Трампом Путин общался об этом за закрытыми дверями с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). А до закрытой встречи с бюро РСПП Путин выступал на съезде этой организацией, которая используется Кремлем для мобилизации ресурсов крупного российского частного бизнеса в имперских интересах. Когда-то РСПП была авторитетной лоббистской организацией, которая защищала интересы своих участников. Но это ее роль угасла лет 15 назад, не меньше - когда в РФ окончательно утвердился авторитарный режим Путина.
Утечки с закрытого совещания бюро РСПП свидетельствуют: у российского диктатора сохраняется идея-фикс о том, что четыре области (Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская) и республика Крым должны достаться России в результате переговоров.
Единственный конкретный результат телефонного разговора Трампа и Путина - обмен украинскими и российскими военнопленными - 175 на 175 человек.
В Киеве новость об обмене приветствовали, а вот по поводу прочих пунктов повестки дня на переговорах 18 марта сильно обеспокоены.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги».
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Позиция Киева накануне, а точнее по результатам встречи с американской делегацией в саудовской Джидде, выглядела более чем конструктивной. На столе были предложения о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре, а также гарантии свободного торгового судоходства в Черном море, тридцатидевное прекращение огня, начало переговоров о мире.
Но Кремлю все это оказалось не нужно. Путин выдвинул требования, которые на общепонятный язык переводятся одним словом - «капитуляция». Дела у Киева идут непросто, но точно не настолько непросто, чтобы соглашаться на условия, из которых вытекал бы демонтаж Украины как государства.
В предыдущий раз неуступчивость Зеленского в ответ на требования поступиться украинскими национальными интересами закончилась приказом Дональда Трампа о приостановке поставок вооружений и передачи разведывательной информации Украине.
Курский клинч
Насколько чувствительным для ЗСУ было временное отсутствие информации о действиях россиян? Весьма авторитетные профильные эксперты утверждают, что именно отсутствие оперативных данных о перемещениях российских сил в Курской области помогли им оттеснить украинских военных от Суджи. И 15 марта Генштаб ЗСУ подтвердил, что войска отошли от Суджи ближе к границе.
Спекуляций вокруг курского наступления все еще более чем хватает. Развернутое в августе наступление остановилось через несколько недель после старта - в нескольких десятках километров от украино-российской границы.
Копья ломались нещадно по поводу того, а стоило ли начинать настолько сложную и ресурсоемкую операцию на фоне постоянно нарастающих проблем на Донбассе. Одни говорили, что этих боеспособных частей, что атаковали в Курской области, катастрофически не хватало для обороны Покровска и других горячих мест на Донбассе. Другие утверждали, что напротив - атака в Курской области вынудила российское командование снимать штурмовые части с Донбасса и отправлять их в Курскую область, чтобы выдавить украинские батальоны обратно за границу.
Кто-то утверждал, что контроль над районами Курской области можно будет обменять на захваченные россиянами квадратные километры на Донбассе и еще на Запорожскую атомную станцию.
К рассуждениям о ситуации в Курской области подключился в конце минувшей недели даже Дональд Трамп. Он заявил, что в Курской области попали в окружение большое число украинских военных. Никакого объективного подтверждения этой информации не нашлось. Но по факту эти высказывания усилили переговорную позицию Путина: если уж некое «окружение» налицо, то украинской стороне придется быть уступчивой, так ведь?
Киев не стал в конце минувшей недели ввязываться в словесные споры, а ударил своей новой крылатой ракетой по Туапсинском НПЗ, что находится более чем полутысяче километров от линии фронта. Нефтеперерабатывающий завод горел после этого удара трое суток. Да, Москве очень нужен тот завод для экспорта нефтепродуктов и поставок горючего российской армии. Но куда больше, чем горящий завод, впечатляет продемонстрированная украинской армией новая ракета с боеголовкой почти в полтонны, которую этот девайс способен доставить на добрую тысячу километров, минуя росПВО.
Российские военные эксперты перешли уже от стадии гнева к стадии торга - уже не обсуждают тактико-технические характеристики либо степень невидимости «Длинного Нептуна» для российской ПВО. Говорят они преимущественно о том, сколько украинский ВПК сможет произвести таких ракет за месяц - два десятка или пять дюжин? И не решаются поговорить о том, чего и сколько находится в российском тылу в зоне поражения долговязого морского царя с тризубом в руках, то есть «Длинного Нептуна».
Привет от «Рошена»
Самое время напомнить, что ж такое - «Длинный Нептун». Поговаривают, это очередная модификация системы, о способностях которой мы все узнали в апреле 2022 года. Тогда противокорабельными «Нептунами» утопили флагман россфлота на Черном море - ракетный крейсер «Москва». С той поры на базе «Нептуна» сотворили несколько модификаций, подкачали дальность, вес боеголовки и способность самостоятельно находить цель.
Особую пикантность придает истории тот факт, что противокорабельный «Нептун» и его долговязые братья - из наследия той самой ракетной программы, которую Украина старательно выполняла с 2015 по 2018 год, во времена предыдущего президента - Петра Порошенко. Против Порошенко были применены санкции указом Владимира Зеленского от 12 февраля: он попал под них одновременно с группой олигархов, таких, как Игорь Коломойский, Константин Жеваго, Геннадий Боголюбов и Виктор Медведчук.
Те четверо помалкивают по поводу санкций, но не Петр Порошенко. Он на текущей неделе дал интервью германскому Bild. Общее впечатление? Петра Алексеевича упрекают в том, что он решил начать предвыборную кампанию. Не исключаю. Хотя какая может быть избирательная кампания во время войны?
Более вероятной выглядит другая версия: интервью предназначено двум читателям - действующему президенту США Дональду Трампу и свежеиспеченному канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу. Откуда такие предположения? Да очень просто: словесно Петр Порошенко проявил недюженную лояльность Дональду Трампу, назвав того сильным переговорщиком, у которого непременно есть «план Б».
Порошенко подверг жесточайшей критике Владимира Зеленского. И тут же призвал крепить единство перед лицом опасности. Критика плюс единство - гремучая смесь.
Выбор именно Bild в качестве медиа для интервью точно не случаен. Явно имелся ввиду тот факт, что Берлин быстрыми темпами идет к статусу лидера для материковой части Западной Европы. Оно и к лучшему: Фридрих Мерц уже добился решения бундестага о резком увеличении оборонных расходов. Украина точно получит часть этих денег - или в евро, или в военных поставках. Или и то, и другое сразу.
Владимир Зеленский активно общался накануне звонка Трампа Путину с лидерами двух ведущих европейских держав - Эммануэлем Макроном и Кейром Стармером. Макрон сулил европейцам «ядерный зонтик», а Стармер Украине - несколько десятков честных миротворцев. Как видим, и пятый, и шестой украинские президенты не забывают Трампа, но наводят мосты с ближайшими западными соседями. Потому что Путин замиряться совершенно не желает, на самом деле. А Трамп все еще лелеет мечту о peace deal с Путиным.