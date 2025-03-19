В России предложили провести хоккейный матч между командами Путина и Трампа

«Думаю, можно было бы собрать пятерку звезд с участием нашего президента. Американцы могли бы также сформировать свою пятерку. Возможно, в Белом доме найдется кто-то, кто умеет играть в хоккей», - заявила Журова.

«Насколько мне известно, Трамп играет в гольф, и для ответного матча он пригласил бы Владимира Путина уже на гольф-поле. Кстати, когда его избрали, я предлагала в соцсетях устроить встречу на гольф-площадке, но тогда он не принял вызов. В целом же спортивная встреча могла бы сыграть важную роль в выстраивании отношений с США», - сказала Журова в интервью газете «Советский спорт».

53-летняя бывшая конькобежка Журова участвовала в четырех Олимпийских играх, но смогла открыть счет медалям только после того, как стала матерью – в 2006 году в Турине, завоевав золото на дистанции 500 метров. Год спустя она завершила спортивную карьеру, ушла в политику и быстро стала вице-спикером Госдумы.