Введение таможенных пошлин президентом США Дональдом Трампом наносит ущерб мировой экономике, и показатели роста, на которые надеялись до сих пор, не будут достигнуты.
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Суровая оценка ОЭСР: действия Трампа наносят ущерб мировой экономике
Именно к такому выводу пришла Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем недавнем обзоре и снизила свои ожидания относительно роста мировой экономики. Уровень незащищенности в мире растет, и вместо открытости страны пытаются закрыться, а экономика фрагментируется.