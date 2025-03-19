Ср, 19.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Суровая оценка ОЭСР: действия Трампа наносят ущерб мировой экономике

Перевод: Дмитрий Рая
Copy
Мотоциклы в дилерском магазине Harley Davidson в Амерсфорте. Европа также обещает предпринять собственные шаги в торговой войне, инициированной США.
Мотоциклы в дилерском магазине Harley Davidson в Амерсфорте. Европа также обещает предпринять собственные шаги в торговой войне, инициированной США. Фото: ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Введение таможенных пошлин президентом США Дональдом Трампом наносит ущерб мировой экономике, и показатели роста, на которые надеялись до сих пор, не будут достигнуты.

Именно к такому выводу пришла Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем недавнем обзоре и снизила свои ожидания относительно роста мировой экономики. Уровень незащищенности в мире растет, и вместо открытости страны пытаются закрыться, а экономика фрагментируется. 

ОЭСР снизила прогноз мирового роста на этот год до 3,1 процента с предыдущих 3,3 процента. А в следующем году теперь ожидается рост на уровне трех процентов вместо 3,3 процентов, ожидавшихся в декабре. 

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх