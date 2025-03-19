Суровая оценка ОЭСР: действия Трампа наносят ущерб мировой экономике

Именно к такому выводу пришла Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем недавнем обзоре и снизила свои ожидания относительно роста мировой экономики. Уровень незащищенности в мире растет, и вместо открытости страны пытаются закрыться, а экономика фрагментируется.

ОЭСР снизила прогноз мирового роста на этот год до 3,1 процента с предыдущих 3,3 процента. А в следующем году теперь ожидается рост на уровне трех процентов вместо 3,3 процентов, ожидавшихся в декабре.