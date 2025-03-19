Кладбище живых существ: активисты установили в лесах удивительные надгробия

Десятки символических надгробий с надписями «Дуб» (Tamm), «Ель» (Kuusik), «Тетерев» (Teder), «Ясень» (Saar), «​Глухарь» (Mõtus), можно найти в самых неожиданных местах.

Символическое надгробие на месте вырубки. Фото: Индрек Касесалу

«Каждая новая вырубка означает смерть сотен живых существ. Мы, как люди, никак не можем обойтись без обработки леса, но этой акцией мы хотим привлечь внимание к тому, что вырубка леса не должна превышать допустимую нагрузку на природу и леса Эстонии», - объяснила эксперт по лесам Эстонского фонда природы Элийза Пасс.

Надписи на надгробиях обозначают в первую очередь различные виды флоры и фауны, но также являются фамилиями тысяч жителей Эстонии. Слова скорби и зажженные свечи добавляют акции трагическое звучание.

«Когда мы вырубаем больше леса, чем успеваем вырастить, мы фактически рубим сук, на котором сидим», - высказался и член правления организации Päästame Eesti Metsad («Спасем эстонские леса») Фариштамо Эллер.

Активисты установили сотни табличек с названиями растений и животных. Фото: Индрек Касесалу

В Эстонии вырубают больше леса, чем растет. Эстонский фонд природы, организация «Сохраним леса Эстонии», Эстонское орнитологическое общество и Эстонское зеленое движение требуют, чтобы новое правительство отказалось от поправок к Закону о лесе и Закону об охране природы в ходе разработки коалиционного договора. По мнению представителей организаций, поправки позволили бы вести еще более интенсивное лесопользование. Организации также требуют, чтобы в Лесном законе было прописано сокращение объемов вырубки.