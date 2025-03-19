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Впервые в истории! Женская сборная Эстонии по теннису заняла четвертое место на командном чемпионате мира

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Эстонская женская сборная по теннису завоевала четвертое место на чемпионате мира.
Эстонская женская сборная по теннису завоевала четвертое место на чемпионате мира. Фото: tennisnet.ee

Сборная Эстонии 30+ участвовала в командном чемпионате мира в Анталье, где среди десяти команд заняла достойное четвертое место, уступив лишь будущему чемпиону – сборной Германии.

Женская сборная Эстонии, в составе которой играли Кади Лийс Саар, Юлия Скрипник, Кади Ильвес и капиртан команды Ксения Попкова, в групповом этапе встретилась с Германией и проиграла со счетом 0:3.

Но стоит учесть, что в составе немецкой команды выступала Вивиан Хайзен, которая занимала 61-е место в мировом рейтинге парного разряда и в 2023 году вместе с Ингрид Нил выиграла турнир WTA 125K.

Тем не менее, эстонская команда уверенно победила Индию, что позволило нашим девушкам выйти в турнир за 4–6-е места, где их соперниками стали команды Аргентины и Канады.

Эстония обыграла Аргентину со счетом 3:0 и Канаду – 2:1. Однако оба матча были напряженными: например, в поединке с аргентинками Саар и Попкова выиграли одиночные встречи в трех сетах, а лишь в парном разряде дуэт Попкова/Скрипник добыл более уверенную победу.

В матче против Канады Саар уступила в поединке первых ракеток, но Ильвес уверенно победила свою соперницу. Исход решился в парном разряде, где победу вновь принесли Ильвес и Скрипник. В результате Эстония заняла четвертое место.

В финальном этапе (за 1–3-е места) Германия разгромила как США, так и Австралию со счетом 3:0, что говорит о том, что в других подгруппах у Эстонии не было настолько сильного соперника. Сравнивая результаты, можно предположить, что Великобритания была бы сильнее Эстонии, однако, например, США, завоевавшие бронзу, выиграли у Канады в группе с таким же минимальным перевесом, как и Эстония, а затем потерпели сокрушительное поражение от Германии.

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