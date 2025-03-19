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Проект Балтийского оборонительного рубежа буксует: Эстония под руководством Певкура отстает от графика

Перевод: Ева Ойжинская
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Эстония строит на восточной границе оборонительную линию из примерно 600 бетонных бункеров для отражения возможной угрозы. На фото - вид изнутри бункера во время учений на полигоне недалеко от Магдебурга, Германия.
Эстония строит на восточной границе оборонительную линию из примерно 600 бетонных бункеров для отражения возможной угрозы. На фото - вид изнутри бункера во время учений на полигоне недалеко от Магдебурга, Германия. Фото: LIESA JOHANNSSEN/Reuters/Scanpix

Строительство эстонской части Балтийского оборонительного рубежа, состоящего из военных оборонительных сооружений на приграничных территориях, уже отстает от графика под руководством министра обороны Ханно Певкура (Партия реформ).

Министры обороны трех балтийских государств утвердили план строительства оборонительного рубежа в январе 2024 года, хотя проект был готов еще летом 2023 года. Первоначальный план предусматривает строительство до 600 опорных пунктов вдоль северо-восточной и юго-восточной границ для подразделений Сил обороны Эстонии и Кайтселийта. Кроме того, будут созданы складские зоны для хранения, в том числе «зубов дракона» (врытые в землю рядами в определенном порядке деревянные столбы или гранитные глыбы - прим. пер.) и проволочных заграждений, которые в случае военной угрозы можно будет оперативно разместить в опорных пунктах.

Старший офицер запаса, который в 2023 году был вовлечен в планирование оборонительного рубежа, объяснил Postimees, что его основная цель - затруднить передвижение противника. Помимо этого, во время атаки противника оборонительный рубеж позволяет нашим подразделениям перегруппироваться, когда враг находится за препятствием.

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