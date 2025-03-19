Строительство эстонской части Балтийского оборонительного рубежа, состоящего из военных оборонительных сооружений на приграничных территориях, уже отстает от графика под руководством министра обороны Ханно Певкура (Партия реформ).
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Проект Балтийского оборонительного рубежа буксует: Эстония под руководством Певкура отстает от графика
Министры обороны трех балтийских государств утвердили план строительства оборонительного рубежа в январе 2024 года, хотя проект был готов еще летом 2023 года. Первоначальный план предусматривает строительство до 600 опорных пунктов вдоль северо-восточной и юго-восточной границ для подразделений Сил обороны Эстонии и Кайтселийта. Кроме того, будут созданы складские зоны для хранения, в том числе «зубов дракона» (врытые в землю рядами в определенном порядке деревянные столбы или гранитные глыбы - прим. пер.) и проволочных заграждений, которые в случае военной угрозы можно будет оперативно разместить в опорных пунктах.