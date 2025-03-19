Хотя на вчерашнем заседании городской управы Тарту окончательное решение еще не приняли, никто не выступил против предложения Департамента образования повысить цену школьных обедов с нового учебного года. Это значит, что родителям вскоре придется тратить на питание ребенка в школе примерно на пять евро в месяц больше.
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Очередное подорожание: за школьные обеды придется платить больше
По словам главы Департамента образования Тарту Рихо Рааве, при росте цен и увеличении минимальной заработной платы необходимо корректировать стоимость школьного обеда в соответствии с изменением потребительского индекса. Кроме того, летом НДС снова вырастет на 2%.