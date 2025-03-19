Очередное подорожание: за школьные обеды придется платить больше

Хотя на вчерашнем заседании городской управы Тарту окончательное решение еще не приняли, никто не выступил против предложения Департамента образования повысить цену школьных обедов с нового учебного года. Это значит, что родителям вскоре придется тратить на питание ребенка в школе примерно на пять евро в месяц больше.