Ср, 19.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Очередное подорожание: за школьные обеды придется платить больше

Перевод: Каролина Вертяева
Copy
Директор школы Форселиуса Юри Саси также подтвердил, что число заявок на освобождение от платы за школьное питание увеличилось.
Директор школы Форселиуса Юри Саси также подтвердил, что число заявок на освобождение от платы за школьное питание увеличилось. Фото: Kristjan Teedema

Хотя на вчерашнем заседании городской управы Тарту окончательное решение еще не приняли, никто не выступил против предложения Департамента образования повысить цену школьных обедов с нового учебного года. Это значит, что родителям вскоре придется тратить на питание ребенка в школе примерно на пять евро в месяц больше.

По словам главы Департамента образования Тарту Рихо Рааве, при росте цен и увеличении минимальной заработной платы необходимо корректировать стоимость школьного обеда в соответствии с изменением потребительского индекса. Кроме того, летом НДС снова вырастет на 2%.

Таким образом, продолжается тенденция ежегодного подорожания школьных обедов в Тарту, поскольку повышение цен наблюдалось уже три предыдущих учебных года.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх