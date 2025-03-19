Письма от предпринимателей хлынули лавиной: они требуют отменить избыточные требования государства

Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), государственный секретарь Кейт Каземетс, IT-предприниматель Таави Котка и девелопер недвижимости Вильяр Аракас вчера в здании Рыцарского дома представили планы по решению проблем бизнеса, сокращению затрат и развитию экономики. Центральный союз работодателей собирает предложения предпринимателей до 4 апреля. После этого их начнет анализировать совет по вопросам эффективности и экономического роста под руководством Аракаса, который также займется подготовкой предложений по изменению государственных нормативов. Работа продлится до сентября следующего года.