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Письма от предпринимателей хлынули лавиной: они требуют отменить избыточные требования государства

Перевод: Вера Копти
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Государственный секретарь Кейт Каземетс (слева), девелопер недвижимости Вильяр Аракас, премьер-министр Кристен Михал и IT-предприниматель Таави Котка представили планы по решению проблем бизнеса, сокращению затрат и развитию экономики.
Государственный секретарь Кейт Каземетс (слева), девелопер недвижимости Вильяр Аракас, премьер-министр Кристен Михал и IT-предприниматель Таави Котка представили планы по решению проблем бизнеса, сокращению затрат и развитию экономики. Фото: Eero Vabamägi

Почтовый ящик Центрального союза работодателей Эстонии завален предложениями предпринимателей о том, какие ограничения и требования следует отменить. Недавно созданный совет по вопросам эффективности и экономического роста, в состав которого входят известные бизнесмены, соберет ключевые пожелания воедино и представит их правительству для внесения изменений.

Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), государственный секретарь Кейт Каземетс, IT-предприниматель Таави Котка и девелопер недвижимости Вильяр Аракас вчера в здании Рыцарского дома представили планы по решению проблем бизнеса, сокращению затрат и развитию экономики. Центральный союз работодателей собирает предложения предпринимателей до 4 апреля. После этого их начнет анализировать совет по вопросам эффективности и экономического роста под руководством Аракаса, который также займется подготовкой предложений по изменению государственных нормативов. Работа продлится до сентября следующего года.

Аракас подчеркнул, что каждый член совета вносит вклад в работу бесплатно, используя свою профессиональную компетенцию. Совет сосредоточится на вопросах градостроительства, планирования, отчетности, государственного надзора и избыточных требований - в первую очередь при строительстве ветряных парков, промышленных объектов и зданий.

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