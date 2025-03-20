Обратившаяся в редакцию Rus.Postimees Ирина - гражданка Эстонии, однако последние 25 лет она живет в Германии. Работала в обеих странах, а сейчас выходит на пенсию, расчет которой вызвал у нее вопросы.
Для подписчиков
«На каком основании это сделано?»: собравшаяся на заслуженный отдых гражданка Эстонии в недоумении от расчета своей пенсии
«Пенсионеры имеют право на получение пенсий от Эстонии и от Германии. Годы работы в Эстонии в немецком стаже учтены, но каждая страна выплачивает пенсию за те годы, которые проработаны в ней, то есть Эстония - за эстонский стаж, Германия - за немецкий. При этом по законам Германии годы обучения в вузе в стаж засчитываются, но пенсией не покрываются, а в Эстонии - оплачиваются», - рассказывает Ирина.