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«На каком основании это сделано?»: собравшаяся на заслуженный отдых гражданка Эстонии в недоумении от расчета своей пенсии

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Пенсия. Иллюстративное фото
Пенсия. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock, TVNET kolāža

Обратившаяся в редакцию Rus.Postimees Ирина - гражданка Эстонии, однако последние 25 лет она живет в Германии. Работала в обеих странах, а сейчас выходит на пенсию, расчет которой вызвал у нее вопросы.

«Пенсионеры имеют право на получение пенсий от Эстонии и от Германии. Годы работы в Эстонии в немецком стаже учтены, но каждая страна выплачивает пенсию за те годы, которые проработаны в ней, то есть Эстония - за эстонский стаж, Германия - за немецкий. При этом по законам Германии годы обучения в вузе в стаж засчитываются, но пенсией не покрываются, а в Эстонии - оплачиваются», - рассказывает Ирина.

Как отметила она, в предварительном расчете эстонского Департамента социального страхования в ее стаже были учтены пять лет обучения в вузе - до 1991 года. Но в окончательном решении эти годы были из стажа изъяты и почему-то переданы для учета в стаже Германии. 

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