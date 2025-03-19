Luminor: финансовая грамотность жителей Эстонии улучшилась, но эмоциональные покупки представляют угрозу для бюджета

По данным исследования финансовой грамотности, проведенного по заказу Министерства финансов, в 2023 году 22% жителей Эстонии оценили свои финансовые знания как высокие или очень высокие, причем наиболее уверены в своих знаниях молодые люди в возрасте 20-29 лет. «Это, несомненно, положительная тенденция, которая показывает, что обучение финансовой грамотности в учебных заведениях приносит свои плоды. Однако мы должны задаться вопросом, переходят ли эти знания в реальное финансовое поведение», - говорит Уусма.

Хотя уровень финансовой грамотности постепенно повышается, многие люди по-прежнему не умеют целенаправленно планировать свой месячный бюджет. Часто люди не знают о доходах и фактических расходах своей семьи, в результате чего не понимают, куда уходят деньги. Одна из главных финансовых уязвимостей - спонтанные импульсивные покупки, которые часто совершаются под влиянием целевой рекламы и импульсивного покупательского поведения.

«Люди по своей природе эмоциональные существа, и желание побаловать себя чем-то приятным совершенно нормально. Однако важно быть осторожным с такими тратами, поскольку именно эти покупки могут начать незаметно влиять на общий бюджет. Например, такие незначительные на первый взгляд траты, как кофе на заправке или покупка со скидкой, могут в течение месяца вылиться в значительную сумму».