За последние десять лет финансовая грамотность жителей Эстонии повысилась, но в их финансовом поведении, особенно в составлении бюджета и критической оценке расходов, еще есть пространство для роста. По словам руководителя подразделения инвестиционных продуктов и услуг Luminor Сийма Уусма, эмоциональные покупки - один из самых больших камней преткновения в финансовой сфере, которого на самом деле можно легко избежать.
Luminor: финансовая грамотность жителей Эстонии улучшилась, но эмоциональные покупки представляют угрозу для бюджета
По данным исследования финансовой грамотности, проведенного по заказу Министерства финансов, в 2023 году 22% жителей Эстонии оценили свои финансовые знания как высокие или очень высокие, причем наиболее уверены в своих знаниях молодые люди в возрасте 20-29 лет. «Это, несомненно, положительная тенденция, которая показывает, что обучение финансовой грамотности в учебных заведениях приносит свои плоды. Однако мы должны задаться вопросом, переходят ли эти знания в реальное финансовое поведение», - говорит Уусма.
Хотя уровень финансовой грамотности постепенно повышается, многие люди по-прежнему не умеют целенаправленно планировать свой месячный бюджет. Часто люди не знают о доходах и фактических расходах своей семьи, в результате чего не понимают, куда уходят деньги. Одна из главных финансовых уязвимостей - спонтанные импульсивные покупки, которые часто совершаются под влиянием целевой рекламы и импульсивного покупательского поведения.
«Люди по своей природе эмоциональные существа, и желание побаловать себя чем-то приятным совершенно нормально. Однако важно быть осторожным с такими тратами, поскольку именно эти покупки могут начать незаметно влиять на общий бюджет. Например, такие незначительные на первый взгляд траты, как кофе на заправке или покупка со скидкой, могут в течение месяца вылиться в значительную сумму».
Чтобы избежать этого, эксперт рекомендует простой способ: установите для себя фиксированную сумму на каждую неделю, которую вы можете использовать в качестве «карманных денег». Такой самоконтроль и контроль расходов поможет вам держать под контролем эмоциональные покупки и даст вам более четкое представление о том, куда на самом деле уходят ваши деньги.
Однако соблюдение финансовой дисциплины не означает, что жизнь должна проходить исключительно в режиме экономии. Крайнее ограничение расходов может сработать в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе оно не является устойчивым. «В бюджете обязательно должно быть место для развлечений и других занятий, которые приносят удовольствие, будь то кино, книги или хобби. Если эти расходы заложены в бюджет заранее, то не будет соблазна взять деньги из других источников», - говорит Уусма.
Итак, по словам эксперта, существует четыре важных шага, которые необходимо выполнить при составлении ежемесячного бюджета:
1. Определите свой доход - сложите все регулярные доходы вашей семьи.
2. Составьте карту обязательных расходов - выясните, сколько вы тратите на кредиты, коммунальные услуги, аренду и другие предметы первой необходимости.
3. Спланируйте свои сбережения и инвестиции - либо отчисляйте часть доходов в «фонд душевного спокойствия», либо вкладывайте их в собственные инвестиции.
4. Решите, как вы будете использовать свободные деньги - разделите оставшуюся сумму на недели, чтобы избежать лишних эмоциональных покупок и лучше следить за своими расходами.