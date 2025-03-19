Читательница Rus.Postimees Лидия в своем письме пожаловалась на то, что в столичных школах и детских садах у нее возникли сложности с получением счетов от учебных учреждений. Всему виной якобы почтовый ящик, зарегистрированный на сайте mail.ru.
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Читательница: почему мне запрещают указывать почту mail.ru для получения счетов из детского сада?
«Может, вы мне ответите почему мне запрещают указывать почту mail.ru для получения счетов из школы и детского сада? Говорят, что им как органу власти нельзя указывать такую почту. Разве это так? Может, я что-то пропустила? Может, закон вышел о запрете этой почты?» - пожаловалась она, отметив, что подобные указания якобы поступили столичным учебным заведениям откуда-то свыше.