Читательница: почему мне запрещают указывать почту mail.ru для получения счетов из детского сада?

«Может, вы мне ответите почему мне запрещают указывать почту mail.ru для получения счетов из школы и детского сада? Говорят, что им как органу власти нельзя указывать такую почту. Разве это так? Может, я что-то пропустила? Может, закон вышел о запрете этой почты?» - пожаловалась она, отметив, что подобные указания якобы поступили столичным учебным заведениям откуда-то свыше.