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Читательница: почему мне запрещают указывать почту mail.ru для получения счетов из детского сада?

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Клавиатура. Иллюстративное фото.
Клавиатура. Иллюстративное фото. Фото: ISSOUF SANOGO

Читательница Rus.Postimees Лидия в своем письме пожаловалась на то, что в столичных школах и детских садах у нее возникли сложности с получением счетов от учебных учреждений. Всему виной якобы почтовый ящик, зарегистрированный на сайте mail.ru.

«Может, вы мне ответите почему мне запрещают указывать почту mail.ru для получения счетов из школы и детского сада? Говорят, что им как органу власти нельзя указывать такую почту. Разве это так? Может, я что-то пропустила? Может, закон вышел о запрете этой почты?» - пожаловалась она, отметив, что подобные указания якобы поступили столичным учебным заведениям откуда-то свыше.

По ее словам, она человек не принципиальный человек, поэтому указала другую почту, но она все равно не понимает, что является причиной таких запретов.

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