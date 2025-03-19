Сегодня утром на пароме Regula, который заменял основной паром на линии между материком и островом Хийумаа, произошла неожиданная поломка. В оборудование судна попал неизвестный предмет, из-за чего паром вышел из строя.
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Неизвестный объект вывел из строя один из эстонских паромов
Во вторник вечером паром Tiiu отправился на техническое обслуживание, и его временно заменил Regula, принадлежащий компании TS Laevad. Однако уже утром в среду первый рейс пришлось отменить из-за внезапной неисправности.