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Неизвестный объект вывел из строя один из эстонских паромов

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Паром Regula, который выполнял рейсы между материком и островом Хийумаа в качестве резервного судна.
Паром Regula, который выполнял рейсы между материком и островом Хийумаа в качестве резервного судна. Фото: Mihkel Maripuu

Сегодня утром на пароме Regula, который заменял основной паром на линии между материком и островом Хийумаа, произошла неожиданная поломка. В оборудование судна попал неизвестный предмет, из-за чего паром вышел из строя.

Во вторник вечером паром Tiiu отправился на техническое обслуживание, и его временно заменил Regula, принадлежащий компании TS Laevad. Однако уже утром в среду первый рейс пришлось отменить из-за внезапной неисправности.

Глава TS Laevad Индрек Рандвеэр рассказал, что поломка произошла по внешним причинам.

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