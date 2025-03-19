Неизвестный объект вывел из строя один из эстонских паромов

Паром Regula, который выполнял рейсы между материком и островом Хийумаа в качестве резервного судна.

Сегодня утром на пароме Regula, который заменял основной паром на линии между материком и островом Хийумаа, произошла неожиданная поломка. В оборудование судна попал неизвестный предмет, из-за чего паром вышел из строя.