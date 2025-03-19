Работе эстонского парома помешала автопокрышка: она попала в гребной винт

Паром Tiiu направился во вторник на докование и на линию сообщения Хийумаа в качестве замещающего судна прибыло замещающее и вспомогательное судно TS Laevad Regula. Первые рейсы Regula были запланированы на среду, но из-за неожиданной аварии их пришлось отменить.