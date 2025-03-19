Водолазы выяснили, что в среду утром в гребной винт парома Regula, обслуживающего линию Рохукюла-Хельтермаа в качестве замещающего судна, попала автомобильная покрышка и поэтому он не смог выйти из порта.
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Работе эстонского парома помешала автопокрышка: она попала в гребной винт
Паром Tiiu направился во вторник на докование и на линию сообщения Хийумаа в качестве замещающего судна прибыло замещающее и вспомогательное судно TS Laevad Regula. Первые рейсы Regula были запланированы на среду, но из-за неожиданной аварии их пришлось отменить.