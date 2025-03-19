Суд приговорил юных убийц к длительным тюремным срокам

Подсудимые слушали приговор, оглашенный судьей Индреком Нуммертом, по видеосвязи, находясь в Вируской тюрьме.

Трагедия произошла 25 августа прошлого года. Тогда 15- и 16-летний подростки отправились из дома знакомой девушки в деревне Таммисте к 59-летнему местному жителю по имени Хуго.

В его собственном доме они жестоко избили Хуго до смерти, издеваясь, пытая и унижая. Убийство, продолжавшееся около 20 минут, они записали на видео.

Старший прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Тоомас Койтмяэ 27 февраля на последнем заседании суда потребовал признать обоих подростков виновными в убийстве и назначить максимально возможное для несовершеннолетних наказание – десять лет тюрьмы.

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Защитники обвиняемых, Рюнно Роосмаа и Тоомас Метсма, не согласились с квалификацией преступления как убийства. По их мнению, речь идет о нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Адвокат Роосмаа заявил, что его подзащитный, который сейчас учится в восьмом классе в тюрьме, мог бы окончить среднюю школу уже на свободе.

Адвокат Метсма, в свою очередь, попросил суд, даже если преступление будет квалифицировано как убийство, назначить своему подзащитному наказание ниже минимального предела.

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