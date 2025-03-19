Пярнуский уездный суд признал 16- и 17-летнего подростков виновными в убийстве 59-летнего деревенского жителя и назначил каждому наказание в виде девяти с половиной лет тюремного заключения.
Суд приговорил юных убийц к длительным тюремным срокам
Подсудимые слушали приговор, оглашенный судьей Индреком Нуммертом, по видеосвязи, находясь в Вируской тюрьме.
Трагедия произошла 25 августа прошлого года. Тогда 15- и 16-летний подростки отправились из дома знакомой девушки в деревне Таммисте к 59-летнему местному жителю по имени Хуго.
В его собственном доме они жестоко избили Хуго до смерти, издеваясь, пытая и унижая. Убийство, продолжавшееся около 20 минут, они записали на видео.
Старший прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Тоомас Койтмяэ 27 февраля на последнем заседании суда потребовал признать обоих подростков виновными в убийстве и назначить максимально возможное для несовершеннолетних наказание – десять лет тюрьмы.
Защитники обвиняемых, Рюнно Роосмаа и Тоомас Метсма, не согласились с квалификацией преступления как убийства. По их мнению, речь идет о нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.
Адвокат Роосмаа заявил, что его подзащитный, который сейчас учится в восьмом классе в тюрьме, мог бы окончить среднюю школу уже на свободе.
Адвокат Метсма, в свою очередь, попросил суд, даже если преступление будет квалифицировано как убийство, назначить своему подзащитному наказание ниже минимального предела.
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