В США рассекретили документы об убийстве Джона Ф. Кеннеди

Документы, касающиеся убийства 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди, были опубликованы Вашингтоном. Это следует из сообщения на сайте Национального архива США, обнародованного во вторник, 18 марта.

Уточняется, что публикация документов была произведена в соответствии с директивой президента США Дональда Трампа от 17 марта 2025 года. Обеспечив открытый доступ к засекреченным ранее сведениям об убийстве Кеннеди, случившемся в ноябре 1963 года в Техасе, Трамп выполнил одно из своих предвыборных обещаний.

Первая порция документов в электронном виде уже доступна на сайте Национального архива. Ожидается, что всего будет опубликовано более 80 000 документов, которые предварительно изучили юристы Минюста США.

«Цифровые документы, в том числе PDF-файлы ранее засекреченных служебных записок, позволяют почувствовать атмосферу страха, царившего в то время в отношениях США с Советским Союзом вскоре после того, как Кубинский кризис 1962 года едва не привел к ядерной войне, - пишет в этой связи агентство Reuters. - Многие из документов отражают работу следователей, пытавшихся узнать больше о пребывании убийцы Ли Харви Освальда в Советском Союзе и проследить его передвижения в месяцы, предшествовавшие убийству Кеннеди в Далласе 22 ноября 1963 года».

По оценке журналистов, первоначальный обзор обнародованных сведений не выявил отклонений от официальной версии убийства Кеннеди.