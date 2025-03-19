В квартале Теллискиви активно ведется строительство новых и реконструкция исторических зданий

«С появлением двух новых зданий в наш комплекс добавятся прекрасные площади для общепита, услуг и офисов. Это укрепит позицию Теллискиви как уникального и удобного для пешеходов делового района на границе Старого города», - сказала член правления Telliskivi TLN Катрийна Шокман.

Здание G, являющееся частью бывшей кузницы Балтийской железной дороги, будет полностью реставрировано с сохранением исторических стен из известняка и арочных окон. Здесь откроются два известных ресторана, которые станут новым местом притяжения как для местных жителей, так и для гостей района.

Здание I4 объединяет царский известняк и современную архитектуру, предлагая 2300 м² коммерческих площадей и новые торговые и сервисные помещения на первом этаже. В числе новых арендаторов здания - известная юридическая фирма NJORD, которая расширяет свою деятельность, а также популярный эстонский производитель джина ручной работы, который откроет свой магазин и дегустационный зал.

Обновление коснется и парка: с завершением строительства улучшится и зеленая зона, открытая прошлым летом. Пространство квартала станет более открытым и удобным для пешеходов, обеспечивая лучшее соединение с Балтийским вокзалом и соседними кварталами.

В ближайшие годы Telliskivi TLN планирует развить в районе дополнительно более 20 000 м² коммерческих площадей, значительно расширить зеленые зоны и создать городское пространство, которое поддерживает принципы сообщества и биоразнообразия.

Архитектурное решение здания I4 разработано бюро Kadarik и Tüür Arhitektid, а проект реставрации исторического здания G создан компанией Peeter Pere Arhitektid. Генподрядчиком обоих зданий выступает компания OÜ Tallinna Ehitustrust.