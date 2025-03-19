Два человека в Англии осуждены за кражу золотого унитаза из поместья Черчилля. Еще один оправдан

Ему было предъявлено обвинение в планировании и передаче преступного имущества, а также в краже со взломом.

Он был арестован через четыре недели после ограбления по подозрению в его планировании, но вскоре выпущен под залог.

Спустя восемь месяцев он совершил налет на Национальный музей скачек в Ньюмаркете, графство Саффолк, где украл золотые и серебряные трофеи стоимостью 400 тыс. фунтов стерлингов.

Ни один из них так и не был найден.

У Шина, в отличие от его подельников, богатая криминальная биография. С 2005 года он попадал в тюрьму, по меньшей мере, шесть раз и возглавлял организованные преступные группировки, которые заработали более 5 миллионов фунтов стерлингов на мошенничестве и кражах.

Большую часть этих денег властям не удалось вернуть.

В 2022 году Джеймс Шин был приговорен к 17 годам лишения свободы по совокупности других преступлений. Годом позднее к этому сроку был добавлен приговор за кражу унитаза, но общий срок наказания не сообщается.

Роли в банде

Майкл Джонс, Бора Гючджюк и Фред Доу Фото: PA Media

Сколько именно человек непосредственно участвовали в ограблении, до конца неясно.

По данным прокуратуры, в течение двух дней после ограбления в Бленхеймском дворце Джеймс Шин искал покупателей, предлагая золото по 25,5 тысяч фунтов стерлингов за килограмм.

Он связался с Фредом Доу и в нескольких закодированных голосовых сообщениях попросил помочь с продажей золота.