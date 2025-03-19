Двое членов банды, укравшей золотой унитаз стоимостью около шести миллионов долларов из родового поместья Уинстона Черчилля под Оксфордом, признаны виновными Оксфордским королевским судом. Сроки их наказания будут объявлены позже.
Два человека в Англии осуждены за кражу золотого унитаза из поместья Черчилля. Еще один оправдан
Майкл Джонс признан виновным в планировании кражи со взломом. Фред Доу признан виновным в сговоре с целью продажи золота. Бора Гючджюк оправдан по тому же обвинению.
Кража в Бленхеймском дворце, где родился Уинстон Черчилль, произошла осенью 2019 года. Прокурор Джулиан Кристофер рассказал на процессе, что банда из пяти человек в ночь на 14 сентября на двух автомобилях протаранила ворота и, выбив окна, проникла внутрь дворца.
Затем, выломав унитаз при помощи кувалд, они бросили кувалды на месте преступления и скрылись.
Вся операция заняла у преступников около пяти минут.
Унитаз из золота 750-й пробы (18 карат) не был постоянным предметом интерьера. Его установили на время, как часть выставки работ итальянского художника-концептуалиста Маурицио Кателлана. Эту свою работу он назвал «Америка».
Унитаз весил 98 килограммов и был застрахован на шесть миллионов долларов. Его так и не нашли.
Следствие полагает, что преступники распилили его на части и сбыли как лом. В сентябре 2019 года золотой лом такого веса и пробы мог стоить около 3,5 миллионов долларов.
Главарь-налетчик
Банда воров состояла из пяти человек, но на скамье подсудимых в Королевском суде Оксфорда оказались трое — Майкл Джонс (39 лет), Фред Доу (36 лет) и Бора Гючджюк (41 год).
Четвертый участник ограбления так и не был пойман, а главарь банды, 40-летний Джеймс Шин признал себя виновным в прошлом году после того, как полиция обнаружила его ДНК на месте преступления и золотые фрагменты в его одежде.
Ему было предъявлено обвинение в планировании и передаче преступного имущества, а также в краже со взломом.
Он был арестован через четыре недели после ограбления по подозрению в его планировании, но вскоре выпущен под залог.
Спустя восемь месяцев он совершил налет на Национальный музей скачек в Ньюмаркете, графство Саффолк, где украл золотые и серебряные трофеи стоимостью 400 тыс. фунтов стерлингов.
Ни один из них так и не был найден.
У Шина, в отличие от его подельников, богатая криминальная биография. С 2005 года он попадал в тюрьму, по меньшей мере, шесть раз и возглавлял организованные преступные группировки, которые заработали более 5 миллионов фунтов стерлингов на мошенничестве и кражах.
Большую часть этих денег властям не удалось вернуть.
В 2022 году Джеймс Шин был приговорен к 17 годам лишения свободы по совокупности других преступлений. Годом позднее к этому сроку был добавлен приговор за кражу унитаза, но общий срок наказания не сообщается.
Роли в банде
Сколько именно человек непосредственно участвовали в ограблении, до конца неясно.
По данным прокуратуры, в течение двух дней после ограбления в Бленхеймском дворце Джеймс Шин искал покупателей, предлагая золото по 25,5 тысяч фунтов стерлингов за килограмм.
Он связался с Фредом Доу и в нескольких закодированных голосовых сообщениях попросил помочь с продажей золота.
36-летний Доу из Виндзора, также известный как Фред Сайнс, признался, что пытался помочь Шину продать золото, но сказал, что понятия не имел, что оно украдено.
Присяжным рассказали, что Шин и Доу договорились о встрече с ювелиром Борой Гучджюком и пришли в его магазин в Хаттон-Гардене — знаменитом ювелирном квартале Лондона, где они договорились о цене примерно за 5 кг золота.
41-летний Гучджюк из западного Лондона отрицал, что знал о краже, и следствие не смогло доказать обратное. Кроме того, покупка им золота не состоялась, и присяжные его оправдали.
Тщательно спланированная кража
Обвинение рассказало, как банда тщательно планировала кражу в Бленхеймском дворце, который сам по себе является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Майкл Джонс приходил туда дважды, во второй раз — за день до ограбления, и сфотографировал золотой унитаз, замок на двери и соседнее окно.
Кража была произведена поздно вечером, после окончания частной вечеринки, устроенной художником Маурицио Каттеланом по случаю открытия выставки.
Через несколько часов после ухода гостей банда использовала две угнанные машины, чтобы протаранить ворота дворца, разбила окно, вырвала унитаз из креплений и вынесла его из здания.
Как стало известно Би-би-си, преступники воспользовались недостатками в системе безопасности дворца. В вечернее время на территории не было охранников, а унитаз был заперт за тонкой деревянной дверью и это место не попадало в поле зрения камер видеонаблюдения.
Внешние камеры показали, что банда находилась внутри менее трех минут.
Полиция прибыла через пять минут после того, как сработала сигнализация, но воры уже ушли.