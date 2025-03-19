DPD: Эстония столкнулась с нехваткой водителей грузовиков

«В ближайшие десять лет поиск водителей станет одной из главных проблем эстонской логистики», - заявил глава DPD Eesti Ремо Кирсс. По его словам, водители старшего поколения массово уходят на пенсию, но молодых специалистов на замену им практически нет.

Поскольку такая же ситуация складывается по всей Европе, эксперты отрасли считают, что Эстонии необходимо активнее популяризировать профессию. В частности, стоит создать больше учебных мест, а также расширить государственные программы поддержки и финансирования обучения водителей. «Логистические компании окажутся в сложной ситуации. От транспортной системы зависит снабжение страны товарами и услугами, а это, в свою очередь, влияет не только на экономику, но и на безопасность», - подчеркнул Кирсс.