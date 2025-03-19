Эстонский транспортный сектор сталкивается с растущей нехваткой квалифицированных водителей грузовиков. Молодежь, прошедшая государственное обучение, все чаще уезжает работать за границу, привлеченная более высокими зарплатами в соседних странах, отмечает транспортная компания DPD.
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DPD: Эстония столкнулась с нехваткой водителей грузовиков
«В ближайшие десять лет поиск водителей станет одной из главных проблем эстонской логистики», - заявил глава DPD Eesti Ремо Кирсс. По его словам, водители старшего поколения массово уходят на пенсию, но молодых специалистов на замену им практически нет.