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DPD: Эстония столкнулась с нехваткой водителей грузовиков

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Грузовики возле Таллинна. Изображение носит иллюстративный характер.
Грузовики возле Таллинна. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Rasmus Rebase / Postimees

Эстонский транспортный сектор сталкивается с растущей нехваткой квалифицированных водителей грузовиков. Молодежь, прошедшая государственное обучение, все чаще уезжает работать за границу, привлеченная более высокими зарплатами в соседних странах, отмечает транспортная компания DPD.

«В ближайшие десять лет поиск водителей станет одной из главных проблем эстонской логистики», - заявил глава DPD Eesti Ремо Кирсс. По его словам, водители старшего поколения массово уходят на пенсию, но молодых специалистов на замену им практически нет.

Поскольку такая же ситуация складывается по всей Европе, эксперты отрасли считают, что Эстонии необходимо активнее популяризировать профессию. В частности, стоит создать больше учебных мест, а также расширить государственные программы поддержки и финансирования обучения водителей. «Логистические компании окажутся в сложной ситуации. От транспортной системы зависит снабжение страны товарами и услугами, а это, в свою очередь, влияет не только на экономику, но и на безопасность», - подчеркнул Кирсс.

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