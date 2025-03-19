Кая Каллас после сообщений, что ею недовольны коллеги в ЕС, сменила риторику

​Глава Европейской дипломатии Кая Каллас провела переговоры с министром иностранных дел и министром обороны Великобритании. По итогам встреч верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности опубликовала несколько фотографий.

«В Лондоне я встретилась с Дэвидом Лэмми (глава МИД Великобритании с июля 2024 года - прим.ред.) и Джоном Хили (министр обороны Великобритании с июля 2024 года - прим.ред.). ЕС и Великобритания тесно сотрудничают, чтобы взять на себя большую ответственность за безопасность нашего континента», - написала Каллас в соцсети X.