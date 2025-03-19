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Кая Каллас после сообщений, что ею недовольны коллеги в ЕС, сменила риторику

Обновлено 19 марта 2025, 12:23
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Кая Каллас общается с Владимиром Зеленским в Украине, весна 2023 года.
Кая Каллас общается с Владимиром Зеленским в Украине, весна 2023 года. Фото: Mihkel Maripuu

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас изменила свою оценку целей, которые преследуют союзники, оказывая помощь Украине.

​Глава Европейской дипломатии Кая Каллас провела переговоры с министром иностранных дел и министром обороны Великобритании. По итогам встреч верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности опубликовала несколько фотографий.

«В Лондоне я встретилась с Дэвидом Лэмми (глава МИД Великобритании с июля 2024 года - прим.ред.) и Джоном Хили (министр обороны Великобритании с июля 2024 года - прим.ред.). ЕС и Великобритания тесно сотрудничают, чтобы взять на себя большую ответственность за безопасность нашего континента», - написала Каллас в соцсети X.

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