Вооруженные силы Литвы: на пляже Клайпеды обнаружен фрагмент российской ракеты

Как сообщается, эта часть ракеты 9М335 (по классификации НАТО: SA-22 Greyhound) предназначена для обеспечения начального разгона ракеты и стабилизации ее полета сразу после пуска.

Вероятно, часть ракеты была выпущена из российского корабельного зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-М». По классификации НАТО, это система противовоздушной обороны средней дальности, действующая на расстоянии до 20 км и высоте до 15 км.

Во вторник вечером в Мелнраге I был замечен выброшенный морем на берег объект. По данным полиции Клайпедского уезда, сообщение о похожем на взрывоопасный объекте поступило около 18 часов.

Прибывшие первыми на место происшествия военнослужащие Военно-морских сил определили, что объект не представляет опасности, и вывезли его в безопасное место.