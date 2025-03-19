Найденный во вторник, 18 марта, на пляже в Клайпеде похожий на взрывоопасный объект был идентифицирован как часть российской ракеты, сообщили в среду Вооруженные силы Литвы.
Вооруженные силы Литвы: на пляже Клайпеды обнаружен фрагмент российской ракеты
Как сообщается, эта часть ракеты 9М335 (по классификации НАТО: SA-22 Greyhound) предназначена для обеспечения начального разгона ракеты и стабилизации ее полета сразу после пуска.
Вероятно, часть ракеты была выпущена из российского корабельного зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-М». По классификации НАТО, это система противовоздушной обороны средней дальности, действующая на расстоянии до 20 км и высоте до 15 км.
Во вторник вечером в Мелнраге I был замечен выброшенный морем на берег объект. По данным полиции Клайпедского уезда, сообщение о похожем на взрывоопасный объекте поступило около 18 часов.
Прибывшие первыми на место происшествия военнослужащие Военно-морских сил определили, что объект не представляет опасности, и вывезли его в безопасное место.