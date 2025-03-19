«Попасть к психологу я могу раз в год, да и то вряд ли»

По словам женщины, она уже несколько дней чувствует себя очень плохо, и визит к психологу помог бы ей снова обрести опору.

Молодая женщина, работающая в сфере культуры, неделю назад получила письмо от своего психолога, в котором сообщалось, что ее сеанс отменен из-за прекращения финансирования со стороны Кассы здоровья. Представитель Кассы здоровья, в свою очередь, отметил, что поставщики услуг должны лучше планировать свои возможности и перенаправлять пациентов в другие учреждения, если финансирование заканчивается.