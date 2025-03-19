Молодая женщина, работающая в сфере культуры, неделю назад получила письмо от своего психолога, в котором сообщалось, что ее сеанс отменен из-за прекращения финансирования со стороны Кассы здоровья. Представитель Кассы здоровья, в свою очередь, отметил, что поставщики услуг должны лучше планировать свои возможности и перенаправлять пациентов в другие учреждения, если финансирование заканчивается.
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«Попасть к психологу я могу раз в год, да и то вряд ли»
«Такое же уведомление получили многие другие, и не только в нашей клинике, - сказала женщина. - Заявления о том, что помощь в сфере психического здоровья теперь доступна всем, не соответствуют действительности!»