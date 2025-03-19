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«Попасть к психологу я могу раз в год, да и то вряд ли»

Перевод: Вера Копти
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По словам женщины, она уже несколько дней чувствует себя очень плохо, и визит к психологу помог бы ей снова обрести опору.
По словам женщины, она уже несколько дней чувствует себя очень плохо, и визит к психологу помог бы ей снова обрести опору. Фото: Photo by SHVETS production from Pexels: https://www.pexels.com/photo/crop-counselor-writing-in-diary-while-talking-to-patient-7176323/

Молодая женщина, работающая в сфере культуры, неделю назад получила письмо от своего психолога, в котором сообщалось, что ее сеанс отменен из-за прекращения финансирования со стороны Кассы здоровья. Представитель Кассы здоровья, в свою очередь, отметил, что поставщики услуг должны лучше планировать свои возможности и перенаправлять пациентов в другие учреждения, если финансирование заканчивается.

«Такое же уведомление получили многие другие, и не только в нашей клинике, - сказала женщина. - Заявления о том, что помощь в сфере психического здоровья теперь доступна всем, не соответствуют действительности!»

В письме своей 28-летней пациентке психолог объяснил, что несколько недель ожидал решения о расширении объемов предоставляемых услуг и теперь получил ответ, что Касса здоровья не выделит на это дополнительных средств.

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