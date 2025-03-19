Без ЧП и кораблекрушений: каким был прошлый год для эстонского флота

Всего в европейской базе данных морских аварий зарегистрировано 17 происшествий, связанных либо с судами под флагом Эстонии, либо с акваторией страны.

Однако среди них не было ни одной катастрофической аварии – то есть кораблекрушения, случаев гибели людей или серьезного ущерба для окружающей среды.

Оба серьезных инцидента прошлого года были связаны с потерей судном хода, что потребовало буксировки и привело к тому, что они были классифицированы как тяжелые морские аварии.

Девять случаев были отнесены к легким происшествиям, а шесть – к опасным инцидентам.

Ни эстонские, ни зарубежные ведомства по расследованию происшествий не начинали разбирательств по этим случаям, поскольку такие расследования обязательны лишь в случае крупных морских катастроф.

В остальных случаях либо не было необходимости, либо отсутствовали достаточные ресурсы, отмечается в отчете.

Морские происшествия, по которым Центр расследования инцидентов с безопасностью (OJK) не инициировал разбирательство, изучает Департамент транспорта в соответствии с Законом о безопасности мореплавания.

Согласно отчету, последняя катастрофа с судном под флагом Эстонии произошла в 2018 году, с судном под иностранным флагом в эстонских водах – в 2021 году.