МВД хочет создать повсеместную сеть видеокамер с функцией распознавания лиц

«Полицейский автомобиль во время дежурства сможет фиксировать нарушения правил дорожного движения, автоматически измерять скорость и передавать штрафы за превышение скорости в нашу информационную систему», - сказала представитель PPA Сирле Лойго, добавив, что с его помощью также можно будет фиксировать и другие нарушения в режиме автоматического мониторинга, например, посторонние действия за рулем, ремень безопасности, проезд на красный сигнал светофора.

Кроме того, Министерство внутренних дел планирует создать повсеместную сеть камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и номеров автомобилей, чтобы эффективнее бороться с правонарушениями и предотвращать их. Подготовить соответствующий анализ планируется к 2027 году.

Однако присяжный адвокат Карри Гинтер высказал мнение, что планы МВД и полиции идут вразрез с принципами защиты данных: «Одна из фундаментальных основ общества - это неприкосновенность частной жизни, право быть одному и право на то, чтобы никто не заглядывал в окно вашего автомобиля без уважительной причины».