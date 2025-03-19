В комментарии новостному порталу ERR.ee она подчеркнула, что такие системы представляют риски для демократического общества, предположив, что за этим предложением стоит не политическая воля, а инициатива чиновников.

«Все такие системы, которые предполагают широкомасштабное наблюдение, вне зависимости от того, насколько "благородными" - ставлю "благородными" в кавычки - эти цели, вызывают сомнения, потому что это очень близко к системе наблюдения, как в Китае. Очевидно, что это не то, что должно присутствовать в демократическом обществе», - отметила Марис Лаури.

Она отметила, что цель предложения, похоже, заключается в создании условий, при которых люди будут чаще попадаться на нарушениях, что, в свою очередь, заставит их вести себя более законопослушно.