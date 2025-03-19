Кийк: Рийгикогу не будет зоной комфорта для новой коалиции

«Теперь коалиция ежедневно будет знать, что значит проводить политику, имея 52 депутата, без более широкого мандата в обществе. И при этом нет оснований ожидать, что оппозиция придет на помощь», - сказал Кийк.

Он подчеркнул, что социал-демократы не планируют целенаправленно блокировать работу Рийгикогу, но, например, в случае законопроекта о трудовом договоре нет оснований полагать, что оппозиция поддержит правительство. Именно по этому вопросу Партия реформ обвинила социал-демократов в затягивании процесса.

Говоря о математике в Рийгикогу, Кийк уточнил, что в 52 коалиционных голоса включены также два внефракционных депутата, сидящих под окном, из Партии реформ. Однако всего в парламенте 16 внефракционных депутатов: «Остальные депутаты, которые сейчас либо беспартийные, либо члены других партий, вряд ли являются тайными сторонниками Партии реформ», - отметил он.

Насколько вероятно, что все 52 коалиционных депутата будут присутствовать на важных голосованиях? По словам Кийка, до сих пор такого не происходило: «Представляю, что теперь начнут отменять командировки, кого-то будут срочно возвращать самолетом домой». В качестве примера он привел создание специальной комиссии по Nordica, где, несмотря на численное преимущество тройной коалиции, решение было принято с минимальным перевесом.

Это демонстрирует, что до сих пор коалиция находилась в относительно комфортных условиях, обусловленных значительным перевесом голосов. «Во времена тройственной коалиции можно прямо сказать - все немного расслабились. Пять-десять депутатов могли быть за границей или на встречах, но теперь такой роскоши больше нет», - подчеркнул Кийк.

Как распад тройственной коалиции повлиял на отношения между депутатами в кулуарах парламента, слушайте в эфире Kuku (на эстонском языке)!