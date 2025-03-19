ВАЖНО! Оповещения об опасности будут отправляться на понятном вам языке – проверьте настройки!

«Нововведение поможет преодолеть существующие проблемы: раньше SMS-сообщения об опасности часто отправлялись сразу на трех языках, что делало сообщения длиннее и замедляло их передачу», - пояснила Кади Лухт-Каллас, советник МВД и руководитель проекта по языковым предпочтениям.

По ее словам, нелатинские символы, такие как Õ, Ž, Š или кириллические буквы, увеличивают технический объем сообщений и могут повлиять на их доставку. «Отныне люди будут получать SMS- сообщения только на предпочитаемом языке - быстро, четко и лаконично», - сказала она.

Отправка оповещений на языке, который выбирает пользователь, очень важна, поскольку, как показывает практика, отправка сообщения на языке, который получатель не понимает, значительно увеличивает нагрузку на государственный инфотелефон 1247 и номер службы спасения 112, так как людям приходится переводить его содержание. Это, в свою очередь, может повлиять на работу служб реагирования и замедлить оказание помощи. –

Отправка SMS-оповещений об опасности на предпочтительном для человека языке помогает, в частности, экономить государственные ресурсы за счет сокращения расходов на многоязычное оповещение и минимизации технических ограничений.

Эта функция была разработана Министерством внутренних дел при поддержке финансирования ЕС* в сотрудничестве с фондом Государственной инфокоммуникации (RIKS), эстонскими операторами мобильной связи Elisa Eesti, Tele 2 и Telia а также Levira AS.