Эксперты считают, что УЕФА подделали ролик со спорным пенальти Альвареса

Напомним, что забитый Альваресом 12 марта в ходе матча между «Реалом» и «Атлетико» гол был отменен из-за двойного касания по мячу. Однако Солер считает, что УЕФА подделал ролик.

«Я умею редактировать. Когда я увидел видео, оно показалось мне странным. Качество очень плохое, и кажется, что тени исчезают. Мне это показалось очень подозрительным. У меня нет логического объяснения. По всем этим пунктам у меня есть теория, что это отредактированное видео», - приводит слова Солера Marca.