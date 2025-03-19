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Эксперты считают, что УЕФА подделали ролик со спорным пенальти Альвареса

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Хулиан Альварес забивает злополучный пенальти.
Хулиан Альварес забивает злополучный пенальти. Фото: Susana Vera

Портал Marca пишет, что эксперт по видеомонтажу Алекс Солер считает видео, на которым заснято двойное касание мяча нападающим «Атлетико» Хулианом Альваресом в ходе выполнения пенальти, подозрительным.

Напомним, что забитый Альваресом 12 марта в ходе матча между «Реалом» и «Атлетико» гол был отменен из-за двойного касания по мячу. Однако Солер считает, что УЕФА подделал ролик.

«Я умею редактировать. Когда я увидел видео, оно показалось мне странным. Качество очень плохое, и кажется, что тени исчезают. Мне это показалось очень подозрительным. У меня нет логического объяснения. По всем этим пунктам у меня есть теория, что это отредактированное видео», - приводит слова Солера Marca.

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