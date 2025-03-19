Нотариальная палата запустила новый удобный сайт о наследстве

«Новый сайт – это удобный информационный ресурс, который дает четкое представление о том, чего ожидать при оформлении наследства и в каком порядке проходят все процедуры», – объясняет председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон.

«Наша цель – обеспечить людей надежной и понятной информацией, чтобы они чувствовали себя увереннее», - говорит она.

Зачем понадобился новый сайт?

Создание портала, посвященного вопросам наследства, стало частью проекта Союза городов и волостей Эстонии (ELVL) по повышению осведомленности населения.

В рамках проекта агентство Rethink провело исследование, чтобы выяснить, как люди воспринимают информацию о наследстве.

«Выяснилось, что сведения о наследовании разрознены, часто противоречивы, а юридическая терминология лишь добавляет путаницы», – рассказывает исполнительный директор ELVL Вейкко Лухалайд.

«Поскольку вопросы наследства чаще всего требуют решения в трудные жизненные моменты, важно, чтобы информация была доступной и однозначной», - подчеркивает Лухалайд.

Без страха перед нотариусом

По словам Мерле Саар-Йохансон, нотариусы часто сталкиваются с тем, что люди боятся показаться некомпетентными и поэтому не решаются задавать вопросы.

«Хотя никто не ожидает, что клиент придет подготовленным, людям самим важно понимать процесс. Новый сайт поможет прийти к нотариусу с большей уверенностью, уже обладая базовыми знаниями», – поясняет она.