Нотариальная палата Эстонии представила новый вебсайт, который собрал всю важную информацию о наследовании и завещании в одном месте. Материалы изложены простым и понятным языком, что избавляет людей от необходимости разбираться в сложных юридических текстах или искать сведения по разным источникам.
Нотариальная палата запустила новый удобный сайт о наследстве
«Новый сайт – это удобный информационный ресурс, который дает четкое представление о том, чего ожидать при оформлении наследства и в каком порядке проходят все процедуры», – объясняет председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон.
«Наша цель – обеспечить людей надежной и понятной информацией, чтобы они чувствовали себя увереннее», - говорит она.
Зачем понадобился новый сайт?
Создание портала, посвященного вопросам наследства, стало частью проекта Союза городов и волостей Эстонии (ELVL) по повышению осведомленности населения.
В рамках проекта агентство Rethink провело исследование, чтобы выяснить, как люди воспринимают информацию о наследстве.
«Выяснилось, что сведения о наследовании разрознены, часто противоречивы, а юридическая терминология лишь добавляет путаницы», – рассказывает исполнительный директор ELVL Вейкко Лухалайд.
«Поскольку вопросы наследства чаще всего требуют решения в трудные жизненные моменты, важно, чтобы информация была доступной и однозначной», - подчеркивает Лухалайд.
Без страха перед нотариусом
По словам Мерле Саар-Йохансон, нотариусы часто сталкиваются с тем, что люди боятся показаться некомпетентными и поэтому не решаются задавать вопросы.
«Хотя никто не ожидает, что клиент придет подготовленным, людям самим важно понимать процесс. Новый сайт поможет прийти к нотариусу с большей уверенностью, уже обладая базовыми знаниями», – поясняет она.
«Наследственные вопросы, как правило, связаны с утратой. Если в этот момент возникают разногласия между родственниками, конфликты могут усугубиться и испортить семейные отношения. Осведомленность и заблаговременная подготовка помогают избежать таких ситуаций», – дополняет картину Саар-Йохансон.
Что можно найти на новом сайте?
Веб-ресурс разделен на две основные темы:
- Порядок наследования – объясняется, как проходит процесс наследования по закону и по завещанию, какие этапы он включает от регистрации смерти до окончательного перехода имущества.
- Оформление наследства – рассказывается о возможных вариантах завещания, разнице между завещанием и наследственным договором, их разновидностях, преимуществах и недостатках. Также поясняется, какое имущество можно передавать по наследству.
При разработке сайта Нотариальная палата уделила особое внимание удобству мобильной версии, чтобы люди могли быстро и легко находить нужную информацию, используя смартфон.
Создание сайта финансировалось ELVL, тексты редактировались нотариусами, а техническую разработку взяла на себя Нотариальная палата Эстонии, которая находится под надзором Министерства юстиции и Министерства цифровых технологий.