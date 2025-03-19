До недавнего времени будущее Таллиннской еврейской школы оставалось неопределенным. Вопросы о том, продолжит ли школа работать в нынешнем здании на улице Кару, переедет ли в новое помещение или, возможно, будет закрыта, оставались без ответа. Причиной этому был истекающий в 2027 году договор аренды с Еврейской общиной Эстонии.
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Горуправа Таллинна и Еврейская община Эстонии совместно решают судьбу нескольких сотен школьников
Мэр Таллинна Евгений Осиновский сообщил, что совместно с раввином Шмуэлем Котом, директором школы Элиной Бейлинсон и председателем Еврейской общины Эстонии Аллой Якобсон был разработан план, направленный на обеспечение стабильности и долгосрочного функционирования Таллиннской еврейской школы. Этот шаг стал важным для укрепления образовательной базы и развития учебного процесса в городе.