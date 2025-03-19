Российские шпионы использовали ролики с Криштиану Роналду для передачи зашифрованных сообщений

"Он бегает и играет как дьявол" - шпионы использовали ролики на Youtube с Криштиану Роналду для передачи зашифрованных сообщений.

Шпионы Владимира Путина использовали видеозаписи с Криштиану Роналду на YouTube, чтобы передавать зашифрованные сообщения в Москву. Эта поразительная информация вскрылась после того, как казавшаяся обычной супружеская пара была осуждена за шпионаж в пользу России в Германии, пишет The Sun.