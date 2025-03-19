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Российские шпионы использовали ролики с Криштиану Роналду для передачи зашифрованных сообщений

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"Он бегает и играет как дьявол" - шпионы использовали ролики на Youtube с Криштиану Роналду для передачи зашифрованных сообщений.
"Он бегает и играет как дьявол" - шпионы использовали ролики на Youtube с Криштиану Роналду для передачи зашифрованных сообщений. Фото: Stringer

Шпионы Владимира Путина использовали видеозаписи с Криштиану Роналду на YouTube, чтобы передавать зашифрованные сообщения в Москву. Эта поразительная информация вскрылась после того, как казавшаяся обычной супружеская пара была осуждена за шпионаж в пользу России в Германии, пишет The Sun.

Андреас и Хайдрун Аншлаг живущие в Марбурге, что в часе езды к северу от Франкфурта, казались обычной супружеской парой.

У них были австрийские паспорта, которые, как оказалось, были подделкой.

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