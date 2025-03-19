Шпионы Владимира Путина использовали видеозаписи с Криштиану Роналду на YouTube, чтобы передавать зашифрованные сообщения в Москву. Эта поразительная информация вскрылась после того, как казавшаяся обычной супружеская пара была осуждена за шпионаж в пользу России в Германии, пишет The Sun.
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Российские шпионы использовали ролики с Криштиану Роналду для передачи зашифрованных сообщений
Андреас и Хайдрун Аншлаг живущие в Марбурге, что в часе езды к северу от Франкфурта, казались обычной супружеской парой.