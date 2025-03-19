Эстония планирует построить 12 новых военных кораблей

По словам министра обороны Ханно Певкура, в общей сложности Эстония нуждается в трех крупных кораблях длиной около 90 метров, однако если возникнут проблемы с деньгами, придется пойти на уступки.

Кроме того, нужны девять кораблей поменьше, длиной 60–70 метров, но может быть продлен срок службы уже имеющихся кораблей.

«В случае судов такого размера речь идет прежде всего о двух строителях – Baltic Workboats и BLRT. Но я не исключаю, что и малые судостроители доведут свои возможности до того уровня, когда они смогут строить суда меньшего размера», – сказал Певкур.