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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ Российские диверсионные атаки заставляют задуматься о возможном ответе в случае жертв

Перевод: Ева Ойжинская
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В мае прошлого года в Варшаве вспыхнул пожар в торговом центре, который, как предполагается, был результатом поджога. Есть основания считать, что эта атака была связана с поджогом склада магазина IKEA в Вильнюсе, произошедшим несколькими днями ранее. По версии следствия, всю операцию координировали российские спецслужбы.
В мае прошлого года в Варшаве вспыхнул пожар в торговом центре, который, как предполагается, был результатом поджога. Есть основания считать, что эта атака была связана с поджогом склада магазина IKEA в Вильнюсе, произошедшим несколькими днями ранее. По версии следствия, всю операцию координировали российские спецслужбы. Фото: LESZEK SZYMANSKI/EPA/Scanpix

А что, если за этим стоят россияне? Этот вопрос в странах Балтии может возникнуть при любом отключении электричества, пожаре, взрыве, утечке газа или химикатов, особенно если инцидент приведет к многочисленным жертвам, предупреждает литовская разведка.

Прохладным ранним ноябрьским утром у крошечной речки Бражуоле, расположенной в 30 километрах к западу от Вильнюса, Алдона Юозапавичене и Елена Компарскене услышали громкий взрыв. В воздухе разнесся характерный для военных действий запах серы, а над местом происшествия поднялся черный дым.

Надев ярко-красный халат, Елена бросилась к железнодорожному мосту и увидела, что взрыв разнес его наполовину. К мосту быстро приближался транзитный поезд, следовавший из Петербурга в Калининград. Он перевозил пассажиров, в том числе российских солдат, и грузы. Если бы поезд сошел с рельсов, это наверняка привело бы к многочисленным жертвам и международному скандалу. Такое событие могло бы дать Кремлю предлог для решительных действий. К счастью, женщине, отчаянно размахивавшей руками, все же удалось остановить поезд.

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