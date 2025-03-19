А что, если за этим стоят россияне? Этот вопрос в странах Балтии может возникнуть при любом отключении электричества, пожаре, взрыве, утечке газа или химикатов, особенно если инцидент приведет к многочисленным жертвам, предупреждает литовская разведка.
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ ⟩ Российские диверсионные атаки заставляют задуматься о возможном ответе в случае жертв
Прохладным ранним ноябрьским утром у крошечной речки Бражуоле, расположенной в 30 километрах к западу от Вильнюса, Алдона Юозапавичене и Елена Компарскене услышали громкий взрыв. В воздухе разнесся характерный для военных действий запах серы, а над местом происшествия поднялся черный дым.