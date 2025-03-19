ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ Российские диверсионные атаки заставляют задуматься о возможном ответе в случае жертв

Прохладным ранним ноябрьским утром у крошечной речки Бражуоле, расположенной в 30 километрах к западу от Вильнюса, Алдона Юозапавичене и Елена Компарскене услышали громкий взрыв. В воздухе разнесся характерный для военных действий запах серы, а над местом происшествия поднялся черный дым.

Надев ярко-красный халат, Елена бросилась к железнодорожному мосту и увидела, что взрыв разнес его наполовину. К мосту быстро приближался транзитный поезд, следовавший из Петербурга в Калининград. Он перевозил пассажиров, в том числе российских солдат, и грузы. Если бы поезд сошел с рельсов, это наверняка привело бы к многочисленным жертвам и международному скандалу. Такое событие могло бы дать Кремлю предлог для решительных действий. К счастью, женщине, отчаянно размахивавшей руками, все же удалось остановить поезд.