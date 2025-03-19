В Хельсинки планируется строительство элитного жилья на земельном участке с мутным прошлым

Заброшенный отель Vuoranta ранее использовался как учебный центр компании по продаже алкогольной продукции Alko. Отель был приобретен нынешним владельцем в 2009 году за четыре миллиона евро.

Сейчас строение пришло в упадок. Окна бывшего отеля разбиты, стены покрыты граффити, и в помещения легко проникнуть.

На территории ночевали бездомные. По словам местных жителей, на участке часто происходят акты вандализма.

Участок на берегу моря официально принадлежит финской компании Nordentry Oy. В качестве бенефициара, то есть единственного акционера, в торговом реестре Финляндии указан гражданин Кипра по имени Толис Якову.

У Толиса Якову интересная биография. Он также известен под русским именем Анатолий Якубов. Это имя он использовал при основании компаний в начале 2000-х годов на Кипре. Одна из этих фирм владеет Nordentry Oy и, соответственно, участком на берегу моря в Хельсинки.

Среди документов, полученных Yle, есть копия паспорта, указывающая на то, что Якубов родился в Баку, столице Азербайджана. Однако большую часть бизнес-операций он осуществлял в России, и, согласно регистрационным данным, у него также есть гражданство РФ.

Благодаря утечкам данных и информации из кипрского торгового реестра Yle выявило 18 компаний, зарегистрированных на Кипре, с которыми этот человек был связан как акционер или иным образом. Через эти компании велось управление активами в недвижимости на сумму почти двести миллионов евро, преимущественно в России, но также и в Финляндии.

Компании владели, например, престижными зданиями в центре Москвы. Однако в СМИ, таких как российская экономическая газета «​Коммерсант» и американский журнал Forbes, истинным владельцем недвижимости называют другого человека: Яков Якубов.

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