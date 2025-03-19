Жители Эстонии вынуждены экономить: благотворительные фонды отмечают сокращение пожертвований

Так, например, Детский фонд клиники Тартуского университета столкнулся с тем, что за последние полгода количество постоянных жертвователей благотворительной организации сократилось с 12 до 11 тысяч человек.

«Некоторые жертвователи честно говорят, что либо потеряли работу, либо обязательства настолько большие и налогов стало так много, что им приходится урезать своих расходы, и, что тут скрывать, пожертвования - это первое от чего можно отказаться», - говорит член правления фонда Сийри Оттендер-Паасма.

Пять процентов постоянных жертвователей потеряло и объединение «Детская деревня SOS», которое поддерживает более 3,5 тысяч детей и свыше 200 семей.

В то же время фонду помощи онкобольным «Подаренная жизнь» за год удалось увеличить число жертвователей с 12 до 14 тысяч человек.

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