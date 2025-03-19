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Каллас: разговор Трампа и Путина указывает на нежелание Москвы идти на уступки

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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: NICOLAS TUCAT

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа показывает, что Россия не заинтересована в уступках Украине, сказала в среду верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас.

«Если прочитать две выжимки телефонного разговора, то ясно, что на самом деле Россия не хочет идти ни на какие уступки», - сказала Каллас.

Во вторник в разговоре с Трампом Путин согласился прекратить атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины, но отказался от перемирия, если Запад не прекратит оказание военной помощи Украине.

Каллас сказала, что требования Кремля невозможно удовлетворить: «Если они добьются того, что Украине перестанут оказывать военную помощь, они смогут свободно продолжать действовать, поскольку украинцы не смогут защищаться. Определенно, так это не работает».

Вашингтон пытается настоять на 30-дневном перемирии как первом этапе прекращения войны в Украине.

Украина высказывалась в поддержку перемирия, но телефонный разговор Трампа с Путиным не стал прорывом. Россия согласилась только на 30 дней прекратить обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Несколько часов спустя Россия вновь совершила обстрел Украины.

Президент Украины Владимир Украины сказал, что пострадала гражданская инфраструктура, в том числе больница. Он обвинил Москву в фактическом отказе от перемирия.

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