В организованном Союзом бетона Эстонии и Эстонским союзом производителей строительных материалов конкурсе «Бетонное строение 2024 года» приняло участие 12 финалистов. Вчера были объявлены победители.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Конкурс на лучшее бетонное строение года завершен: победил творческий подход
Ежегодное подведение итогов конкурса, на который застройщики, инженеры, архитекторы и производители строительных материалов представляют свои лучшие объекты, традиционно происходит на Дне бетона. В этом году мероприятие проходило в Музее кино, который построен на Маарьямяги, тоже не без участия бетона, в 2017 году.