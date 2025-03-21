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ФОТО Конкурс на лучшее бетонное строение года завершен: победил творческий подход

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В финал конкурса на лучшее бетонное строение Эстонии прошло 12 участников.
В финал конкурса на лучшее бетонное строение Эстонии прошло 12 участников. Фото: Eesti Betooniühing

В организованном Союзом бетона Эстонии и Эстонским союзом производителей строительных материалов конкурсе «Бетонное строение 2024 года» приняло участие 12 финалистов. Вчера были объявлены победители.

Ежегодное подведение итогов конкурса, на который застройщики, инженеры, архитекторы и производители строительных материалов представляют свои лучшие объекты, традиционно происходит на Дне бетона. В этом году мероприятие проходило в Музее кино, который построен на Маарьямяги, тоже не без участия бетона, в 2017 году. 

Понятное дело, что речь идет не об архитектурном конкурсе, уточнил во вступительном слове Ааду Кана, председатель жюри конкурса «Бетонное строение 2024 года» и почетный член Союза бетона Эстонии: «При выборе финалистов и, тем более, победителей, мы обращали внимание на качество бетона и оригинальность его использования, на инновативный подход и раскрытие новых возможностей этого строительного материала». 

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