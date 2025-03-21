ФОТО Конкурс на лучшее бетонное строение года завершен: победил творческий подход

Ежегодное подведение итогов конкурса, на который застройщики, инженеры, архитекторы и производители строительных материалов представляют свои лучшие объекты, традиционно происходит на Дне бетона. В этом году мероприятие проходило в Музее кино, который построен на Маарьямяги, тоже не без участия бетона, в 2017 году.